Hivatalosan is megváltoztatta nevét Nicolas Cage - de miért menekül a családi örökség elől?

A színész mostantól mind a magánéletben, mind a karrierjében is ezt a nevet használja.

Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2026.05.30. 09:30
A 62 éves színész, Nicolas Cage évtizedek óta ezt a nevet használja a szakmában, de elmondása szerint a távolságtartás a híres Coppola családtól már pályája elején elkezdődött. Édesapja August Coppola tudós és író, nagybátyja Francis Ford Coppola rendező, unokatestvére pedig Sofia Coppola. A Coppola-család már több Oscar-díjat és más rangos elismerést is bezsebelt.

Nicolas Cage elárulta: ezért változtatta meg a nevét hivatalosan is / Fotó: Ron Adar

Nicolas Cage ki akart törni a családi elitből

A színész, aki születésekor a Nicolas Kim Coppola nevet kapta, azt mondta, hogy tavaly hivatalosan is lecserélte a nevét Nicolas Cage-re, és mostantól mind a magánéletben, mind a karrierjében ezt használja. Állítása szerint azért, mert nem akart a hollywoodi „királyi család” (a Coppola-dinasztia) árnyékában élni.

Én Nick Cage vagyok. Tavaly jogilag is megváltoztattam a nevemet. Az életben is Nick Cage vagyok, és a kamerák előtt is. Jobb a saját kis családom patriarkájának lenni, mint valaki más családjának szélén a bohóc unokatestvér, ezért úgy döntöttem, hogy Cage leszek

- mondta a Varietynek. 

A „Cage” nevet részben a Marvel-féle Luke Cage karakter inspirálta, részben pedig John Cage avantgárd zeneszerző. Elmondta, hogy olyan nevet akart, ami rövid, ütős, és olyan, mint James Deané.

Azt is hozzátette, hogy a „Nicolas” keresztnevet megtartotta, bár bosszantja a francia írásmód, mert sokan hibásan „Nicholas”-nak írják.

A színész arról is beszélt, hogy karrierje során két nagy szerepet is majdnem eljátszott: a Pókember (2002) Zöld Manóját, valamint a Dilibogyók egyik főszerepét - írja a Page Six.

 

