Nicolas Cage fiát letartóztatták, miután fegyverrel támadt az anyjára

Nicolas Cage fia, Weston Coppola Cage állítólag fegyverrel támadt édesanyjára, Christina Fultonra. A 33 éves színésznek mentális problémái vannak, ezért bántalmazhatta a nőt. A rendőrök szerda este hétkor vették őrizetbe, azonban reggel tízkor már szabadon engedték. Meg nem erősített információk szerint édesapja tehette le érte az óvadékot.

Ncolas Cage fia 18 éves kora óta él a színésszel (Fotó: Faye Sadou / Northfoto)

Hetekkel korábban történt

Az eset valószínűleg korábban történhetett. A sérülések már hetekkel korábban is láthatóak voltak. A színésznő arcán egy hatalmas monokli, valamint több zúzódás is látszott. Már akkor felmerült, hogy fia lehet a felelős a sérüléseiért. Nem sokkal korábban egy szemtanú is hallotta őket veszekedni. Christina Fulton állítólag vigasztalni próbálta fiát összeomlása után, aki ezután erőszakossá vált. Az egyelőre nem derült ki, miért tartott hetekig, míg intézkedtek a rendőrök.

Nem ez az első ügye a rendőrséggel

Nem ez az első alkalom, hogy Weston Coppola Cage erőszakos hajlamai miatt került címlapra. Ahogyan most is, korábban is mentális problémái okozhatták az incidenst. 2011-ben egy kórház pszichiátriai osztályán kezelték, szintén bántalmazásért. Akkoriban azért zárták be, mert összeverekedett valakivel az utcán. A kényszergyógykezelés miatt akkor nem lett rendőrségi ügy az esetből.

Weston Coppola Cage, Nicolas Cage fia egész életében mentális problémákkal küzdött (Fotó: Vivien Killilea / Getty Image)

Édesanyja szerint Nicolas Cage a hibás

A 2011-es eset után Christina Fulton azt nyilatkozta a sajtónak, hogy Nicolas Cage a hibás fiúk állapota miatt. Szerinte a színész alig vett részt fiúk nevelésében, és nem biztosított számára megfelelő környezetet sem. Weston Coppola Cage azonban azt nyilatkozta egy amerikai hírportálnak, hogy nem szeretne édesanyjával élni.