Sharon Stone szívszorító vallomása a jelenetről, ami világbotrányt okozott

Több mint harminc év telt el az Elemi ösztön bemutatója óta, de a film és annak egyik legismertebb jelenete máig heves viták tárgyát képezi. Sharon Stone most újabb részleteket osztott meg arról a pillanatról, amely ikonikus szereplővé tette – ugyanakkor mély nyomokat is hagyott benne.

Sharon Stone karrierje elején már hírhedté vált, a tiszteletre azonban egy kicsit várni kellett. Fotó: Jeffrey Mayer/ MediaPunch

Az akkor még feltörekvő színésznő a filmben Catherine Tramell-t, a sikeres és manipulatív krimiírónőt alakította, akit egy gyilkossági ügy gyanúsítottjaként hallgatnak ki. A kihallgatás alatt játszódik le a hírhedt jelenet, amikor Stone karaktere keresztbe teszi a lábait, miközben kiderül, hogy nem visel alsóneműt – mindezt a kamera teljes világ elé tárta. Sharon Stone a Business Insidernek adott friss interjújában azt mondta, bár akkoriban sokként érte, végül ő maga döntött úgy, hogy a jelenet benne maradjon a filmben – pedig jogilag lett volna lehetősége eltávolíttatni. - írja az Unilad.

Nagyon is hiszem, hogy abban a pillanatban senki sem tudta igazán, mi is készül azzal a beállítással. Amikor Paul [Verhoeven, a rendező] meglátta, nem akarta elveszíteni, de félt megmutatni nekem. Megértem

– mesélte. Annak ellenére, hogy a jelenet világszerte hatalmas port kavart – és még ma is emlegetik –, Stone szerint ez az ikonikus pillanat nem hozott tiszteletet a számára.

Ikonikussá tett, de nem tiszteltek tőle jobban. Megtenném újra? Az élet nem ad lehetőséget újrajátszani a döntéseket. Én nem élek illúziók világában. Amit ezzel a helyzettel kezdtem, pontosan az volt, amit akartam

– mondta. A rendezőhöz, Paul Verhoevenhez fűződő kapcsolatát pedig ma is csodálatosnak nevezi

2021-es önéletrajzi könyvében (The Beauty of Living Twice) így idézte fel az esetet:

Miután leforgattuk a jelenetet, behívtak, hogy nézzem meg. Nem négyszemközt a rendezővel, ahogy az ember számítana rá egy ilyen kényes helyzetben, hanem egy szobába, tele ügynökökkel és ügyvédekkel – többségüknek semmi köze nem volt a filmhez. Így láttam először azt a felvételt a saját vaginámról, miután előtte azt mondták: ‘Semmit nem lehet látni, csak le kell venned a bugyidat, mert a fehér szín visszaveri a fényt – így tudni fogjuk, hogy viselsz alsót

Az ikonikus jelenet tehát Sharon Stone jóváhagyásával került a filmbe, ám ez később sokakban komoly kérdéseket vetett fel: mennyire volt tudatos a beleegyezése, és mit mond ez a filmipar etikájáról?