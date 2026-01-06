Hoppá: Budapesten járt a világhírű újságírónő, gyönyörű videót mutatott a fővárosról

Budapest éjszakai utcái nyugodtabbak, mint valaha, sőt tegnap este a nevetéstől és hópelyhektől pezsgő játéktérré váltak — legalábbis így látta a világhírű újságírónő, Scarlett Karoleva, aki a napokban egy különleges videót töltött fel a X felületére. A bájos zsurnaliszta ezúttal nem diplomáciai elemzéssel vagy parlamenti interjúval hívta fel magára a figyelmet, hanem egy intim, mégis felszabadult pillanattal: késő esti hógolyócsatával Budapest szívében. Karoleva és barátnője teljesen önfeledten, nevetve és kacagva dobálták egymást hóval a belvárosi járdán, miközben a háttérben a Lánchíd fényei ragyogtak. Ez az, ami elképzelhetetlen lenne Nyugat-Európa bármelyik nagyvárosában.

Scarlett Karoleva videója hamar virálissá vált (Fotó: Facebook)

Scarlett Karoleva imádja Budapestet

A jelenet nem hollywoodi filmforgatás jelenete, hanem egy spontán utcai jelenet, amelyet Karoleva rögzített és osztott meg követőivel — és azóta futótűzként terjed az interneten. A felvétel azt a luxust mutatja be, amit sok nyugat‑európai városban ma már ritkán engedhet meg magának az ember: biztonságos, békés éjszakai séta, nevetéssel, barátsággal és hóval körülvéve.

Őszinte vallomást tett a követőinek...

A poszt alatti szöveg rövid, de annál beszédesebb:

Késő esti séta a varázslatos Budapesten. Két nő, akik hógolyóznak és teljesen biztonságban vannak. Imádom Magyarországot...

— vallotta be a véleményvezér. Ez a látszólag egyszerű sor egy ma egyre ritkább élményt dicsőít: azt, hogy még léteznek európai nagyvárosok, ahol az emberek nem rettegnek az utcán, hanem élvezik a pillanatot és egymás társaságát — még akkor is, ha csak egy hógolyócsatáról van szó. Ezzel ellentétben Hollandiában, Németországban, Franciaországban és Olaszországban háborús állapotokra emlékeztető jelenetek zajlottak szilveszterkor.

Letarolta az internetet

Az X‑poszt másodpercek alatt bejárta a közösségi médiát: már 23 ezren kedvelték, és több mint 200 ezren látták, miközben rengeteg komment érkezett. A videó nemcsak a magyar fővárosról szól: arról mesél, hogy létezik még olyan hely Európában, ahol az emberek kora este kint lehetnek az utcán, nevethetnek és játszhatnak anélkül, hogy bármitől tartanának. Ez a kontraszt — a világ egyre feszültebb híreihez képest — teszi igazán különlegessé Karoleva bejegyzését, amely nem csupán egy pillanatnyi szórakozás, hanem egyfajta fontos üzenet is a világnak - írja a Bors.