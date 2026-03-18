Fájó ébredés, súlyos vereséggel kiesett a Fradi az El-ben

Magyar szempontból előnnyel kezdődött a Braga-FTC nyolcaddöntős visszavágó az Európa-ligában, azonban a portugálok hamar jelezték, számukra kisiklás volt a budapesti 0-2. Ricardo Horta és Florian Grillitsch góljával már a 15. percre ledolgozta a hátrányát a hazai csapat, Gabri Martinez találatával pedig már 3-0 volt a 34. percben, s ez a Braga továbbjutását jelentette. A gólokat komoly védelmi hibák előzték meg, két esetben is egy belógó védő miatt nem lett les, a második előtt pedig egy labdavesztés után Gróf Dávid kapus hasa alatt jutott a kapuba az erős lövést követően a labda.

Ricardo Horta lőtte Braga-FTC meccs első gólját Fotó: AFP

A második félidőben aztán kiderült, tényleg kár reménykedni: Ricardo Horta második góljával az 53. percben 4-0 volt az állás, ezzel el is dőlt az El-nyolcaddöntő.

Braga-FTC: elmaradt a szépítés

A folytatásban nem esett több gól, a Braga összesítésben 4-2-vel jutott a nyolc közé. A Ferencváros akárcsak 2023-ban, idén is a nyolcaddöntőig jutott az Európa-ligában. A hazai 2-0-s siker után okkal reménykedtünk, sajnos az ébredés fájó lett Portugáliában.