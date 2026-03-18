Fájó ébredés, súlyos vereséggel kiesett a Fradi az El-ben

A portugál csapat már az első félidőben továbbjutásra állt. A Braga-FTC meccsen a hazaiak végül 4-0-ra nyertek, s jutottak az Európa-liga negyeddöntőjébe.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.18. 18:23
Módosítva: 2026.03.18. 18:23
fradi európa liga braga

Magyar szempontból előnnyel kezdődött a Braga-FTC nyolcaddöntős visszavágó az Európa-ligában, azonban a portugálok hamar jelezték, számukra kisiklás volt a budapesti 0-2. Ricardo Horta és Florian Grillitsch góljával már a 15. percre ledolgozta a hátrányát a hazai csapat, Gabri Martinez találatával pedig már 3-0 volt a 34. percben, s ez a Braga továbbjutását jelentette. A gólokat komoly védelmi hibák előzték meg, két esetben is egy belógó védő miatt nem lett les, a második előtt pedig egy labdavesztés után Gróf Dávid kapus hasa alatt jutott a kapuba az erős lövést követően a labda.

Braga-FTC
Ricardo Horta lőtte Braga-FTC meccs első gólját

A második félidőben aztán kiderült, tényleg kár reménykedni: Ricardo Horta második góljával az 53. percben 4-0 volt az állás, ezzel el is dőlt az El-nyolcaddöntő.

Braga-FTC: elmaradt a szépítés

A folytatásban nem esett több gól, a Braga összesítésben 4-2-vel jutott a nyolc közé. A Ferencváros akárcsak 2023-ban, idén is a nyolcaddöntőig jutott az Európa-ligában. A hazai 2-0-s siker után okkal reménykedtünk, sajnos az ébredés fájó lett Portugáliában.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
