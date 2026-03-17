„Nem szabad elaludni!” – Esterházy továbbjutást vár a Fraditól Bragában

A Ferencváros kétgólos előnnyel lép pályára szerdán (16.30, tv: M4 Sport) Bragában, az Európa-liga nyolcaddöntős párharcának visszavágóján. Ha sikerrel jár, akkor 41 év szünet után juthat újra a legjobb nyolc közé magyar labdarúgócsapat egy európai kupasorozatban. Ha csak a Fradi történetét nézzük, akkor az 1975-ös, a Kupagyőztesek Európa Kupája-menetelés után, tehát 51 évet követően játszhat negyeddöntőt kontinentális versenysorozatban. Tehát óriási a tét a Braga–FTC-meccsen!

Esterházy Márton többek között a Ferencvárosban is szerepelt karrierje során. A 29-szeres válogatott korábbi csatár úgy érzi, továbbjutott a Fradi Bragában.

Nagyon jól játszott a Fradi csütörtökön, ettől még nehéz visszavágó elé néz, de úgy érzem, továbbjut. Kár, hogy az UEFA eltörölte az idegenben rúgott gól szabályát, mert a visszavágón még nagyobb lenne az esély. Ha a Fradi játékosai nem állnak be tíz emberrel védekezni, akkor nem lehet kérdés a továbbjutás. A két gól megnyugtatónak tűnik, ugyanakkor veszélyes is. Az előny birtokában nem szabad elaludni a meccsen

– fogalmazott Esterházy.

Braga–FTC: szép eredmény születhet

Katzirz Béla 1983 és 1986 között a portugál Sportingban védett, míg a magyar válogatottban 22-szer szerepelt. Szerinte a Fradinak esélyt adhat a visszavágón, hogy a Bragának támadnia kell.

A kétgólos budapesti győzelem nagy reményekre jogosít. Bízom abban, hogy a Fradi meg tudja ismételni egy héttel ezelőtti játékát. Ha így történik, nincs félnivalója. A Bragának mindenképpen támadnia kell, ez pedig esélyt adhat a gyors kontrákra, és ha idegenben sikerülne betalálni, akkor szép eredmény születhet. Nem mondom, hogy győzni fog a Ferencváros, de ha csak egy góllal kap ki, akkor is mindenki boldog lehet. És hiszem, hogy lesz is!

– mondta a pécsi futball legendája.

Szokolai László 1977-től 1983-ig szerepelt a Ferencvárosban. A korábbi csatár kijelentette, meg kell tartania az előnyt a Fradinak Bragában!

„Továbbjutunk! Elég komoly az előny, nagyon bízom az utódainkban. Egy hete, Budapesten, igen feszes taktikával, rendkívül jó hozzáállással sikerült a bravúrgyőzelem. Rajtam kívül kevesen fogadtak volna ilyen biztos Fradi-sikerre. Most már csak meg kell tartani az előnyt, persze tudom, hogy nem lesz egyszerű. Szerintem a Ferencváros erősebb, mint a portugál liga negyedik-ötödik helyezettje” – vélekedett a 73 éves korábbi csatár.