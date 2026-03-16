Fotón a lélektani hadviselés, ez várja a Fradit az Európa-ligában

A labdarúgó Európa-liga nyolcaddöntő visszavágó előtt fel kell készülni a lélektani hadviselésre. A Braga-FTC találkozón sötét falak várják a magyar bajnokot.

Létrehozva: 2026.03.16. 16:30
labdarúgás európa-liga nyolcaddöntő FTC Labdarúgó Braga

Szerdán Portugáliában rendezik magyar szempontból a legfontosabb labdarúgó-mérkőzést a héten. Az Európa-liga nyolcaddöntőjében a Ferencváros kétgólos előnnyel érkezik riválisához (16.,30, Tv: M4 Sport). A hazai 2-0 után Braga-FTC meccsen a tét hatalmas, magyar együttes 41 éve nem szerepelt a legjobb nyolc között európai kupákban.

lenny Joseph Braga-FTC
Lenny Joseph góljának és gólpasszának is köszönhetőn a Fradi kétgólos előnyben várja a Braga-FTC találkozót / Fotó: TumbaszHedi

A Ferencváros korábbi középpályása, Erős Gábor jól ismerheti a portugál klubot. Az NB II-es Vasas mestere tanulmányai során négy napot töltött el a Bragánál. A Metropolnak arról beszélt, a lélektani hadviselés már a meccs előtt megkezdődik. 

"A vendégöltözőben elvétve van fény, a sötét falakon pedig olyan fotók tűnnek fel, melyeken a gólörömtől szétfeszülő portugál játékosok láthatók önkívületbe esett drukkereik társaságában."

Olyan mentális hadviselési forma ez, amire alaposan fel kell készülni

 – mondta a Metropolnak Erős Gábor, aki szerint példás a portugál klub építkezése. 

Az utánpótlás együttestől a felnőttig bepillanthattam a klub mindennapi életébe. Okos dolog: a klubvezetés arra kötelezi az aktuális felnőtt trénert, hogy adjon teret portugál fiataloknak, amikor együttesét építi.

SC Braga v S.S. Lazio - UEFA Europa League 2024/25 League Phase MD8
A Lazio ebben a vendégöltözőben készült a portugáliai meccsre / Fotó: Marco Rosi - SS Lazio

Braga-FTC: Elég lehet az előny

Az angyalföldi szakvezető úgy véli, a Groupama Arénában szerzett kétgólos FTC-előny elegendőnek tűnik, igaz, elsöprő erejű hazai rohamok várhatók.

Sok múlik majd a Toon Raemaekers, Mariano Gomez védő kettősön, s mivel ők a légtérben kiválóak, inkább a rövid passzos Braga-támadások okozhatnak főfájást. Persze Gróf Dávid kapus légiveszéllyel is számolhat, nem beszélve az átlövésekről, ám a Fradi esélye jó a nyolc közé kerülésre.


 

 

