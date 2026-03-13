"Eltűntek a harcosok" - Portugáliában nem kímélik a Bragát
A portugál lap szerint rá sem lehetett ismerni Budapesten a vendégekre. A Fradi 2-0-ra nyert, de a szakíró szerint még nem lefutott az FTC-Braga párharc.
Noha mindenki esélytelennek tartotta a magyar bajnokot, hatalmas győzelmet aratott a Fradi az Európa-ligában. Az FTC-Braga nyolcaddöntős párharc első meccsét Budapesten a Ferencváros nyerte 2-0-ra, s a zöld-fehérek jó eséllyel utaznak a portugáliai visszavágóra.
A szakírók 23 százalék esélyt adtak előzetesen a Fradi továbbjutására, s a portugál újságok is arról írnak, hogy nem erre számítottak a Bragától
Budapesten eltűntek a harcosok, nem volt meg a csapat identitása
- írta a Bola című szaklap. A cikk kiemeli, hogy a Ferencváros remekül védekezett, zárta le a területeket, s a hibákat is könyörtelenül kihasználta. A Braga saját maga dolgát nehezítette meg, de még így sem temetik a portugálokat.
A továbbjutás még nem dőlt el, de a visszavágón újra a régi harcos mentalitással, küzdőszellemmel kell játszani
- írja a Bola.
FTC-Braga: komoly hiányzó a magyaroknál
Az Európa-liga nyolcaddöntőjének portugáliai visszavágóját március 18-án, szerdán rendezik. A meccsen sárga lapos eltiltás miatt nem léphet pályára a Ferencváros norvég középpályása, Kristoffer Zachariassen.
