"Eltűntek a harcosok" - Portugáliában nem kímélik a Bragát

Noha mindenki esélytelennek tartotta a magyar bajnokot, hatalmas győzelmet aratott a Fradi az Európa-ligában. Az FTC-Braga nyolcaddöntős párharc első meccsét Budapesten a Ferencváros nyerte 2-0-ra, s a zöld-fehérek jó eséllyel utaznak a portugáliai visszavágóra.

Gól és gólpassz, Lenny Joseph volt az FTC-Braga meccs hőse Fotó: TumbaszHedi

A szakírók 23 százalék esélyt adtak előzetesen a Fradi továbbjutására, s a portugál újságok is arról írnak, hogy nem erre számítottak a Bragától

Budapesten eltűntek a harcosok, nem volt meg a csapat identitása

- írta a Bola című szaklap. A cikk kiemeli, hogy a Ferencváros remekül védekezett, zárta le a területeket, s a hibákat is könyörtelenül kihasználta. A Braga saját maga dolgát nehezítette meg, de még így sem temetik a portugálokat.

A továbbjutás még nem dőlt el, de a visszavágón újra a régi harcos mentalitással, küzdőszellemmel kell játszani

- írja a Bola.

FTC-Braga: komoly hiányzó a magyaroknál

Az Európa-liga nyolcaddöntőjének portugáliai visszavágóját március 18-án, szerdán rendezik. A meccsen sárga lapos eltiltás miatt nem léphet pályára a Ferencváros norvég középpályása, Kristoffer Zachariassen.