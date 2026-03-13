RETRO RÁDIÓ

Világszenzáció épül Debrecenben: hatalmas sikerrel mutatkozott be az új Természettudományi Múzeum Cannes-ban

A cívisváros szintet lép: nemcsak a régió, de egész Európa egyik legmeghatározóbb kulturális ékköve épül meg a Nagyerdő szívében. A Természettudományi Múzeum új otthonáért a világ legnagyobb építész-géniuszai vívtak vérre menő csatát, a győztes terv pedig garancia arra, hogy Debrecen végleg felkerül a nemzetközi építészeti bakancslisták élére.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.13. 06:20
debrecen természettudományi múzeum Cannes

Ez már nem a távoli jövő, hanem a kézzelfogható jelen: a cannes-i MIPIM-en, a világ legrangosabb ingatlanos seregszemléjén mutatta be a magyar delegáció a debreceni Természettudományi Múzeum lélegzetelállító terveit. Ezúttal a projekt miatt is izzott a levegő a francia Riviérán, hiszen a szakma krémje gyűlt össze, hogy lássák, mit álmodott meg a dán Bjarke Ingels Group (BIG) és a hazai Vikár és Lukács Építész Stúdió.

A Debrecenben épülő Magyar Természettudományi Múzeum Kiállítóépülete lenyűgözte a publikumot
A látványtervek videón keltek életre, az épület, amelyre méltán lehet büszke Debrecen, már most számos nemzetközi díjra pályázott / Fotó: Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő Kft.

A világ legjava maradt alul a debreceni versenyben

A nemzetközi tervpályázat tétje az volt, hogy Debrecen végre méltó helyre kerüljön a világ építészeti térképén. A verseny brutális volt: olyan legendás irodák maradtak le a befutóról, mint a római MAXXI Múzeum megalkotói, a Sauerbruch Hutton vagy a koppenhágai sztárcsapat, a 3XN. Ezek a szakmai berkekben igencsak jól csengő nevek általában 

  • London, 
  • New York vagy 
  • Dubaj 

arculatát szabják – az, hogy Debrecenért is ringbe szálltak, önmagában is jelzi a projekt világméretű jelentőségét.

A győztes koncepció azonban mindent vitt. A több mint 700 fős BIG – akik a dániai LEGO Házat vagy a New York-i West 57-et is jegyzik – a magyar partnerrel karöltve olyan ökologikus szimbólumot alkotott, amely egyszerre high-tech tudományos központ, interaktív kiállítótér és a természettel lélegző közösségi sziget – számolt be róla a Bors.

Ez az épület nemcsak befogadja a gyűjteményt, hanem maga is a látványosság részévé válik.

A Debrecenben épülő Magyar Természettudományi Múzeum Kiállítóépülete lenyűgözte a publikumot a MIPIM-en, Cannes-ban / Fotó: Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő Kft.

„A természet debreceni központja” – és azon is túl

A projekt messze túlmutat a falakon és a betonon: ez tiszta presztízs és jövőépítés. Kun Ferenc, a megvalósításért felelős Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő ügyvezetője a MIPIM-en hangsúlyozta, hogy ez a beruházás egy új korszak kezdete:
 

A világ legjelentősebb nemzetközi ingatlanos seregszemléjén nagy sikerrel mutattuk be a Magyar Természettudományi Múzeum debreceni kiállító épületének és gyűjteményi központjának a terveit. A város vonzerejét tovább növeli a jövő múzeuma, amely ikonikus tájelemként új fejezetet nyit a hazai múzeumépítészet történetében... Debrecen nemcsak a magyar tudományos élet egyik fellegvára, hanem a kelet-európai régió kulturális csomópontjává is válik.

Hipermodern múzeumi komplexum - A Magyar Természettudományi Múzeum Debreceni Kiállítóépülete / Fotó: Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő Kft.

Virtuális séta a Nagyerdő új csodájában

A bemutatón debütált egy látványos animációs film is, amely azonnal levette a lábáról a nemzetközi zsűrit és a befektetőket. A videó virtuális sétára hív: láthatjuk 

  • a hatalmas, zöldellő tetőteraszokat, 
  • a futurisztikus kiállítótereket és 
  • azt a finom harmóniát, ahogy az épület szó szerint összeolvad a Nagyerdő környezetével. 

A stratégiai cél az, hogy a Partiumtól Ukrajnáig és Szlovákiáig mindenki Debrecenbe akarjon jönni egy családi hétvégére.

A projekt Magyarország Kormányának támogatásával, az ország egyik legnagyobb kulturális beruházásaként valósul meg. Jelenleg a győztes tervezőkkel a szerződéskötés utolsó simításai zajlanak, de közben már az egész világ várja, hogy mikor emelkedik ki a földből az a múzeum, amely az előrejelzések szerint Európa egyik legtöbbet emlegetett modern épülete lesz a következő évtizedben.

 

