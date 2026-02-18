Rekordokkal érkezünk a nemzetközi kiállításra Cannes-ban
Magyarország erőteljes bővüléssel és közel egymilliárd eurónyi tranzakcióval jelenik meg a világ legnagyobb ingatlanfejlesztési kiállításán, a cannes-i MIPIM-en.
A magyar ingatlanfejlesztési piac lendületes alakulását ismertetik a világ vezető ingatlanipari kiállításán márciusban. Cannes-ban Magyarország befektetők számára vonzó célországként mutatkozik be. A Magyarország-standon bemutatják a hazai ingatlanpiac több szegmensét, és az elmúlt években megvalósult, kiemelkedő volumenű beruházások eredményeit.
Rekordberuházások, új növekedési pályák
Magyarország vonzó befektetési célponttá vált, és nem lesz ez másképp 2026-ban sem. Ezt mutatja be hazánk Cannesban az MIPIM-en vagyis a a világ első számú ingatlanfejlesztési kiállításán. A március 9-13 közötti kiállításon Magyarország egyebek mellett a következőket mutatja be:
- bővülő ipari és logisztikai ingatlanpiacot
- lakóingatlan-, hotel- és irodaportfóliók legújabb fejlesztéseit
- a vidéki helyszínek előretörését
Az elmúlt négy év Európa gazdaságtörténetének egyik legnehezebb időszaka volt. A háború, az energiapiaci sokk, a globális ellátási láncok sérülése és a brüsszeli szankciós politika együttesen olyan környezetet teremtettek, amelyben a beruházási kedv Európa-szerte visszaesett. Magyarország azonban a negatív külső körülmények ellenére is növelni tudta a működő tőke beáramlását, új rekordokat ért el a logisztikai piac fejlődésében és az új munkahelyek létesítését illetően. Hatalmas ingatlaberuházások valósultak meg.
Annak ellenére, hogy az elmúlt négy év Európa gazdaságtörténetének egyik legnehezebb időszaka volt, az ingatlanbefektetési forgalom 600–650 millió euró körül alakult az elmúlt évben, ugyanakkor ezen felül mintegy 300 millió eurónyi olyan tranzakció történt, amely jelenleg bevételt nem termelő (üres) ingatlanokra irányult, így az összesített tranzakciós aktivitás mintegy 900–950 millió euró, ami erős befektetői érdeklődést tükröz.
A magyar lakáspiac 2025-ben egyértelmű fordulóponthoz érkezett. Az infláció enyhülése, a megtakarítások felszabadulása és az Otthon Start Program kedvezményes finanszírozása egyszerre élénkítette a végfelhasználói és befektetői keresletet, ami érzékelhető árnyomást okozott.
A MIPIM a világ legnagyobb ingatlanfejlesztési kiállítása, amelynek keretében több mint harminc esztendeje gyűlnek össze az ingatlanszektor szereplői a cannes-i filmfesztiválnak is helyet adó Palais des Festivals-ban, és a pálmafás La Croisette-en. A MIPIM-en több mint 80 ország 2400 kiállítója és több mint 20.000 szakmai látogató vesz részt. A kiállításon való részvételt a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA), Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület (IFK) szervezi 2016 óta.
