Rekordokkal érkezünk a nemzetközi kiállításra Cannes-ban

A magyar ingatlanfejlesztési piac lendületes alakulását ismertetik a világ vezető ingatlanipari kiállításán márciusban. Cannes-ban Magyarország befektetők számára vonzó célországként mutatkozik be. A Magyarország-standon bemutatják a hazai ingatlanpiac több szegmensét, és az elmúlt években megvalósult, kiemelkedő volumenű beruházások eredményeit.

A legjelentősebb ingatlanfejlesztési kiállítás a cannes-i MIPIM, amelyen idén megjelennek a fontos hazai rekordberuházások Fotó: AFP



Rekordberuházások, új növekedési pályák

Magyarország vonzó befektetési célponttá vált, és nem lesz ez másképp 2026-ban sem. Ezt mutatja be hazánk Cannesban az MIPIM-en vagyis a a világ első számú ingatlanfejlesztési kiállításán. A március 9-13 közötti kiállításon Magyarország egyebek mellett a következőket mutatja be:

bővülő ipari és logisztikai ingatlanpiacot

lakóingatlan-, hotel- és irodaportfóliók legújabb fejlesztéseit

a vidéki helyszínek előretörését



Az elmúlt négy év Európa gazdaságtörténetének egyik legnehezebb időszaka volt. A háború, az energiapiaci sokk, a globális ellátási láncok sérülése és a brüsszeli szankciós politika együttesen olyan környezetet teremtettek, amelyben a beruházási kedv Európa-szerte visszaesett. Magyarország azonban a negatív külső körülmények ellenére is növelni tudta a működő tőke beáramlását, új rekordokat ért el a logisztikai piac fejlődésében és az új munkahelyek létesítését illetően. Hatalmas ingatlaberuházások valósultak meg.

A Természettudományi Múzeum új, debreceni kiállítóhelye aktívan hozzájárul majd a Nagyerdő ökológiai megújulásához is. Látványterv Fotó: Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület

Annak ellenére, hogy az elmúlt négy év Európa gazdaságtörténetének egyik legnehezebb időszaka volt, az ingatlanbefektetési forgalom 600–650 millió euró körül alakult az elmúlt évben, ugyanakkor ezen felül mintegy 300 millió eurónyi olyan tranzakció történt, amely jelenleg bevételt nem termelő (üres) ingatlanokra irányult, így az összesített tranzakciós aktivitás mintegy 900–950 millió euró, ami erős befektetői érdeklődést tükröz.

Liget Villa_Faedra Group modern házai Fotó: Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület

A magyar lakáspiac 2025-ben egyértelmű fordulóponthoz érkezett. Az infláció enyhülése, a megtakarítások felszabadulása és az Otthon Start Program kedvezményes finanszírozása egyszerre élénkítette a végfelhasználói és befektetői keresletet, ami érzékelhető árnyomást okozott.