Már akadálymentesen is kitölthető a Nemzeti Petíció, így a fogyatékossággal élők számára is könnyen hozzáférhető lett az online felület. Kósa Ádám fogyatékosságügyi államtitkár szerint a magyar kormánynak fontos, hogy minden állampolgár számára megfelelő módon tudja kifejezni a véleményét.

A Nemzeti Petíció akadálymentessége; ez három szinten is jelent érintettséget. Fotó: Török Gergely Ádám / Metropol

Már több mint egymillióan kitöltötték a Nemzeti Petíciót

A nemzetet érintő fontos kérdésekben már online is válaszolhatunk, most pedig az akadályozottak számára is elérhetővé vált a Nemzeti Petíció.

A nemzeti konzultáció után most a petícióhoz 100 ezer látássérült és 80 ezer hallássérült és nagyot halló ember tud akadálymentesen hozzáférni, elmondani a véleményét. Abban bízunk, el is mondják a véleményüket, ezzel erősítik a magyar kormány álláspontját. Az elmúlt 15 évben nagyon sok innovációs fejlesztés történt Magyarországon. Látássérültek, siketek és nagyothallók, autisták, mozgáskorlátozottak, értelmi fogyatékosok számára digitális hozzáférhetőség biztosítása és az eszközök, programok fejlesztése uniós forrásból és a magyar kormány támogatása is rendelkezésre áll, hogy ő mindennapi életüket segítsék. Egy példa a siketek és nagyothallók számára az online videós jelnyelvi tolmácsszolgáltatás. A mai napig több ezer siket és nagyothalló használja ezt. A látássérültek számára pedig az úgynevezett távszemmel már önálló életvitelt segítő alkalmazást fejlesztettünk, amivel önállóan tudnak közlekedni, vásárolni, hogy a mobil kamerával mutatja a környezetet, az operátor pedig elmondja, hogy mit lát. Tehát a vak emberek helyett lát ez a másik személy.

– mondta Kósa Ádám a Mokkában. Kiemelte, hogy az akadálymentesítés 7-8 százezer ember számára jelent segítséget. A rámpa például nem csak a kerekesszékes embereknek jó, hanem a kisbabákkal, babakocsival közlekedő édesanyáknak is. Kósa Ádám szerint a "semmit rólunk nélkülünk" elv mentén meg kell adni a lehetőséget az érintettek számára, hogy részt vegyenek a döntéshozatalban.

Magyarország kiemelkedő példa világszinten; van fogyatékossággal élő európai parlamenti képviselő, a magyar országgyűlésben is van egy siket képviselő, a magyar kormányban is van fogyatékossággal élő személy, például én. Tehát három szinten is van érintett személy. Az már csak a hab a tortán, hogy mind a hárman ugyanazt a pártot képviseljük ezen az úton, és nagyon remélem, hogy a többi párt is él majd ezzel a lehetőséggel.

– magyarázta Kósa Ádám.

Már több, mint 1 millió 200 ezer ember küldte vissza a petíciót. Kósa Ádám reagált Bovier György fővárosi tiszás képviselő videójára is, amelyben a kerekesszékes politikus kritizálta a kormány fogyatékosságügyi intézkedéseit. Az államtitkár szerint, ha valamire azt mondjuk, nem jó, de mást cselekszünk, az az ellenkezője annak, amiről egy politikusnak beszélnie kéne.