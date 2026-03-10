Ukrán aranykonvoj: kellemetlen kérdések merültek fel az ukrán tévében

Ahogy arról korábban írtunk, 60 napja van arra a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak (NAV) arra, hogy felderítse, ki volt a címzettje annak a 40 millió dollár (kb. 15 milliárd forint) és 35 millió euró (kb. 13,5 milliárd forint) készpénznek, valamint a kilenc kiló arany tömböknek, amelyeket két ukrán pénzszállító szállított Ukrajna irányába. A hatóságoknak azt is fel kell térképezniük, hogy részesült-e hazai bűnszervezet, terrorszervezet vagy politikai párt a csillagászati összegből.

A NAV által közzétett képen az ukrán aranykonvojtól lefoglalt összegnek csak egy rész látható

De minden jel arra utal, hogy nem csak a magyar hatóságoknak okoz egyelőre fejtörést az ukrán zsákmány kiléte. Ukrajnában is egyre nagyobb hullámokat vet az ügy, a leggyakrabban felmerülő kérdések:

Honnan jött pontosan a pénz?

Hova tartott a szállítmány?

Kinek a megbízásából haladt át Magyarországon az aranykonvoj?

Kié ez a rengeteg pénz és arany?

Valamint, hogy miért kísérte egy ukrán titkosszolgálati tábornok a pénzszállító autóban?

Ez utóbbi volt a téma egy ukrán hírműsorban is, ahol Jevhen Magda politológust, a kijevi Világpolitikai Intézet igazgatóját kérdezték az üggyel kapcsolatban. A riporter ugyanis elmesélte, hogy a minap beszélt egy vezető beosztásban lévő banki alkalmazottal, aki megosztotta vele, hogy szigorúan tilos a pénzszállító autókban az őrökön és a sofőrökön kívül bárki másnak tartózkodnia. A politológus habogott, majd azt mondta, hogy várják meg a bank magyarázatát és majd utána lehet pontos következtetéseket levonni – írja a Ripost.

Úgy tűnik tehát, hogy Ukrajnában is egyre kíváncsibbak az emberek, hogy miközben a háború következtében több millió ember szenved Ukrajna-szerte, addig ukrán pénzszállítókban mesés vagyonokat szállítgatnak. Ráadásul egészen biztos, hogy nem ez volt az első és egyetlen alkalom, amikor ilyen emögött aranykonvojok haladták át Európán.

Az ukrán riportot itt tudod visszanézni: