Robbanás rázta meg a térséget, fekete eső hull Teheránra – Videó!

Olajjal szennyezett, feketének tűnő esőről számoltak be Teheránból, miután légicsapások érték az iráni főváros közelében található olajlétesítményeket. A város fölött sűrű füstfelhő terjeng, a lakosság pedig egyre nagyobb aggodalommal figyeli a támadások következményeit – írja a vg.hu.

Teherán lángokban Fotó: AFP

A Teherán fölé emelkedő hatalmas fekete füstoszlopok és az égő olajlétesítmények képei járták be a nemzetközi sajtót, miután több robbanás rázta meg a térséget. A támadások után olyan mennyiségű füst és korom került a levegőbe, hogy egyes beszámolók szerint a csapadék is elszíneződött.

A helyszínről készült felvételeken sötét felhők és hatalmas lángok láthatók, miközben a város felett szinte állandóan gomolyog a füst – írta a CNN.

Füst és korom borítja Teheránt

A beszámolók szerint a robbanások után több olajjal kapcsolatos létesítményben is tűz keletkezett, amelyek hosszú ideig égtek. A CNN riportja szerint a hatalmas mennyiségű korom és égéstermék miatt olyan jelenség alakult ki, amelyet a helyiek „fekete esőként” írnak le.

A felvételeken jól látható, ahogy a sűrű füstfelhő a város fölé terül, miközben a lángoló olajtartályokból folyamatosan szivárog a füst és a korom. A jelenség nemcsak látványos, hanem potenciálisan egészségügyi kockázatot is jelenthet a lakosság számára.

A CNN szerint a füsttel és szennyező anyagokkal telített levegő miatt sokan attól tartanak, hogy a csapadék is szennyezetté válhat, ami tovább növeli az aggodalmat a városban.

Új fenyegetésről beszélnek, nem csak Irán veszélyeztetett

A helyzet súlyosságát növeli, hogy a konfliktus következményei túlmutathatnak a közvetlen katonai csapásokon. A Lenta cikke szerint a támadások nyomán új kockázatok jelentek meg Irán számára, mivel az energiaipari infrastruktúra elleni akciók komoly gazdasági és környezeti következményekkel járhatnak.

A portál arról ír, hogy a stratégiai jelentőségű létesítmények elleni támadások nemcsak az ország energiaellátását érinthetik, hanem további feszültségeket is okozhatnak a térségben.

A teheráni lakosok számára azonban most a leglátványosabb következmény az égő olaj és a sűrű füst: a város fölött terjengő koromfelhő és a beszámolók szerint időnként feketének tűnő eső is azt jelzi, milyen súlyos hatása lehet egy ipari célpontokat érő támadásnak egy többmilliós metropolisz mindennapjaira.