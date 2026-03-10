RETRO RÁDIÓ

G.w.M: Az olaj ára az egekben van, de Magyarországon szerencsére nyugi van

„Több európai országban is nagyjából ezer forint körül van a benzin és a gázolaj ára. Ennek az oka az orosz–ukrán háború” – jelentette ki a rapper.

Az orosz–ukrán konfliktus és az iráni háború is közrejátszik abban, hogy nagyon megdrágult a benzin és a gázolaj ára Európában. A Barátság kőolajvezeték elzárása is okot adott arra, hogy Magyarország rákényszerült a stratégiai tartalékok használatára. Így tehát érthető, hogy miért indult emelkedésnek az üzemanyag ára. A helyzettel kapcsolatban G.w.M is elmondta véleményét, és kiemelte, hogy Magyarországon szerencsére védett ár van, amit hétfőn jelentett be Orbán Viktor.

G.w.M közúti veszélyeztetés
G.w.M szerint több oka lehet a magas benzinárnak: a szomszédos és az iráni háború (Fotó: Szabolcs László)

G.w.M reagált a külföldi benzinválságra

Németországban és mellette több európai országban is nagyjából ezer forint körül van a benzin és gázolaj ára. Ennek az oka az orosz–ukrán háború. Az olaj ára az egekben van, de Magyarországon szerencsére nyugi van. A magyar vállalkozóknak és családoknak árstop van

– mondta közösségi oldalán Varga Márk., melyet a Bors szúrt ki.

A baloldali trollok természetesen azonnal betalálták a rappert, aki már előre felkészült erre és üzent is nekik videója végén. Akik még ebben is a rosszat szeretnék látni, azok nyugodtan menjenek el egy szomszédos országba, és tankoljanak ezer forintért”jegyezte meg G.w.M.


 

 

