Young G Béci üzent a baloldali trolloknak, akik a munkahelyét támadják

Young G Béci már hónapok óta érleli magában a kényszerű döntést, ami mára megérett benne. A rapper fel volt készülve rá, hogy durva és elvtelen támadások céltáblájává válik azzal, hogy kiáll békepárti, patrióta nézetei mellett, de mint mondja, arra nem számított, hogy a háborúpárti baloldal fizetett pribékjei rajta keresztül célba vehetnek akár egy komplett és sikeresen működő céget is, csak azért, hogy őt megpróbálják elhallgattatni, vagy sarokba szorítani. Nos, mindez megtörtént, ezért Young G Béci úgy döntött, hogy eggyel hátrébb lép, hiszen nem szeretné, ha a kollégái és azok családtagjai lennének a kárvallottjai az ellene folyó lejárató hadjáratnak – írja a Bors.

Young G Béci súlyos döntésre kényszerült a baloldalról érkező, szervezett támadások miatt (Fotó: Kunos Attila)

Young G Béci: „Ez már nem vélemény, hanem rombolás!”

A rapper-üzletember először a reptéri parkolással foglalkozó cég oldalán jelentette be döntését, majd a Borsnak is beszélt róla. „Eldöntöttem, elhagyom a MoParkot!”

Az elmúlt időben olyasmi történt, amire őszintén nem számítottam. A politika beszivárgott oda, ahová én soha nem engedtem be.

„Szervezetten érkeznek a lejárató kommentek és Google értékelések, amik a cégre is hatással vannak. Álhírek terjednek arról, hogy politikai háttérből kaptuk volna ezt a területet. Ez pedig hazugság! Emiatt is indít a cég jogi eljárásokat” – kezdte videójában Young G Béci, aki az ellene és a cég ellen indított baloldali gyűlöletkampány hatására úgy döntött, inkább a háttérbe vonul, hogy megmentse kollégái egzisztenciáját. „Az itt dolgozók megélhetéséről szól ez a dolog. A családjaik megélhetésével játszanak! Ez már nem vélemény, hanem rombolás! Vezetőként pedig felelősségem van. Ezért lépek hátrébb…” – fogalmazott a rapper.

Young G Béci mindent megtesz, hogy megvédje a családját és a kollégáit is (Fotó: Szabolcs László)

„Engem nem törtek meg. Sőt, csak felszították bennem a tüzet és még többet fogok dolgozni!”

Young G Béci a Borsnak kifejtette, miért biztos benne, hogy a baloldal által irányított lejáratókampányról van szó, melynek ő az elsődleges célpontja. „Lelkileg nagyon megterhelő volt számomra az elmúlt időszak, hiszen borzasztó látni, hogy az, amit a társaimmal és a kollégáimmal az elmúlt másfél évben felépítettünk, egy baloldalról érkező, szervezett és szisztematikus támadás alatt áll.”

Három hónappal ezelőtt indult a cég elleni hadjárat és mostanra érett meg bennem, bennünk a gondolat, hogy drasztikus lépést kell tennem, tennünk annak érdekében, hogy megvédjük a cég dolgozóinak egzisztenciáját.

„Az ő megélhetésük került veszélybe, csak mert én művész és magánemberként hangosan ki merem mondani, hogy a béke pártján állok. Ezzel vívtam ki a háborúpárti erők haragját, akik szemmel láthatóan jól szervezett és időzített támadásokkal próbálják meg ellehetetleníteni a céget, melyben szerepet vállaltam. Biztos vagyok abban, hogy a kommentelők javarészét fizetik, hiszen az utóbbi időben már egy külön kollégát kellett delegálnunk arra, hogy a mocskolódó hozzászólásokat törölje az oldalainkról. Volt olyan napom, amikor reggeltől estig bent voltam és a nap végéig ötszáznál is több gyalázkodó üzenetet töröltem. Másnap pedig már alig akadt egy-kettő. Mi ez, ha nem szervezett lejáratás?” – tette fel a jogosnak tűnő kérdést Young G Béci, aki, bár hátralépett és mostantól nem a frontvonalban dolgozik tovább a cégnél, nem hátrál meg és a jövőben is kiáll saját elvei mellett. „Szeretném innen is megüzenni a fizetett trolloknak és azoknak is, akik pénzelik őket, hogy engem nem törtek meg. Sőt, csak felszították bennem a tüzet és még többet fogok dolgozni!” – jelentette ki a rapper.