A Kutyapárt listavezetője, Nagy Dávid elfogadja, hogy a tinik füveznek
Nagy Dávid beletörődött, hogy gyermeke füvezni fog. Szentkirályi Alexandrának azonban más véleménye van erről.
A Kutyapárt a napokban borzalmas javaslattal borzolta a kedélyeket, ugyanis Nagy Dávid, a párt listavezetője azt javasolta, hogy a szegény emberek úgy tudnának megélni, és az államnak pénzt termelni, ha kábítószert termesztenének. Szentkirályi Alexandra erre már első körben felháborodott, azonban Nagy Dávid nyugalomra intette, miszerint "a gyerekeik úgyis ki fogják próbálni a füvet", és ez ellen nem tehetnek semmit. Azonban Szentkirályi Alexandrának erre is volt egy frappáns válasza.
Miután a Kutyapárt bejelentette, hogy legalizálná a marihuánát, elküldtem őket a fenébe, erre a kutyás listavezető, Nagy Dávid most válaszolt.
Látod, itt az óriási különbség abban, ahogy látjuk a világot. Te ezt tényként kezeled, sőt elfogadod… így a te gyereked is így fog tenni, mert az apja ezt törvényszerűnek tartja.
Én pedig leülök a lányommal, és megbeszélem vele, hogy soha ne tegyen így, mert nem éri meg. Egyszer sem.
– Ahogy nem érdemes senkinek sem ájulásig inni magát, mert baj lehet belőle.
– Nem érdemes 200-zal száguldozni, mert ennél a sebességnél, ha bármi történik, nehéz élve kiszállni a kocsiból.
– Nem érdemes ittasan vagy bódultan vezetni sem, pedig évente közel 10 000 embert fognak meg az utakon.
Csak néhány példa arra, amiről biztosan beszélni kell a gyerekeinkkel, és sosem szabad beletörődni abba, hogy „úgyis fogja”.
De jól látszik, hogy ti, liberálisok, hogyan álltok a világhoz. Vannak dolgok, amiket ti normálisnak gondoltok. Tényszerű, hogy ebben kisebbségben vagytok… és mégis normalizálni, legalizálni próbáljátok – mert nektek úgy lenne kényelmesebb az életetek.
Erről szól a drogok legalizálása, a migráció erőltetése, a genderideológia többségre erőltetése vagy a háborús őrület támogatása is.
De ezt a józan, békés többség elutasítja – és ez így helyes.
Április 12-én pedig ezt újra megerősítjük – mi, a józan, békés többség. Mi vagyunk a biztos választás.
- fejtette ki Szentkirályi Alexandra a Facebookon.
