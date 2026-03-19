A Kutyapárt listavezetője, Nagy Dávid elfogadja, hogy a tinik füveznek

Miután a Kutyapárt bejelentette, hogy legalizálná a marihuánát, elküldtem őket a fenébe, erre a kutyás listavezető, Nagy Dávid most válaszolt.

Látod, itt az óriási különbség abban, ahogy látjuk a világot. Te ezt tényként kezeled, sőt elfogadod… így a te gyereked is így fog tenni, mert az apja ezt törvényszerűnek tartja.

Én pedig leülök a lányommal, és megbeszélem vele, hogy soha ne tegyen így, mert nem éri meg. Egyszer sem.

– Ahogy nem érdemes senkinek sem ájulásig inni magát, mert baj lehet belőle.

– Nem érdemes 200-zal száguldozni, mert ennél a sebességnél, ha bármi történik, nehéz élve kiszállni a kocsiból.

– Nem érdemes ittasan vagy bódultan vezetni sem, pedig évente közel 10 000 embert fognak meg az utakon.

Csak néhány példa arra, amiről biztosan beszélni kell a gyerekeinkkel, és sosem szabad beletörődni abba, hogy „úgyis fogja”.

De jól látszik, hogy ti, liberálisok, hogyan álltok a világhoz. Vannak dolgok, amiket ti normálisnak gondoltok. Tényszerű, hogy ebben kisebbségben vagytok… és mégis normalizálni, legalizálni próbáljátok – mert nektek úgy lenne kényelmesebb az életetek.

Erről szól a drogok legalizálása, a migráció erőltetése, a genderideológia többségre erőltetése vagy a háborús őrület támogatása is.

De ezt a józan, békés többség elutasítja – és ez így helyes.

Április 12-én pedig ezt újra megerősítjük – mi, a józan, békés többség. Mi vagyunk a biztos választás.