Két holttestre bukkantak egy vadászbirtokon, rejtély övezi ki ölhette meg őket

Két holttestet is találtak a hatóságok egy vadászbirtokon, akiket feltehetőleg ugyanazzal a fegyverrel gyilkoltak meg. A rendőrség egyelőre még nem gyanúsít senkit, további vizsgálatok szükségesek.

A holttesteken boncolást végeznek, hogy további képet kaphassanak a meggyilkolásukkal kapcsolatban

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Két holttestre is bukkantak ugyanazon a birtokon

Két haláleset ügyében nyomoz a dél-afrikai rendőrség, miután két embert is lelőttek egy magánvadászbirtokon. A helyi sajtó úgy tudja, hogy az egyik áldozat a német hajózási örökösnő, a 26 éves Caroline von Rantzau, aki június 1-jén hunyt el lövés következtében a Leeuwfontein-birtokon. Egy nappal korábban a 44 éves Arno Koën holttestére is ezen a birtokon találtak rá.

A rendőrség közölte, hogy mindketten lövés következtében hunytak el: Koën esetében egy 9 mm-es lőszer, Von Rantzau esetében pedig egy .357-es lövedék okozott halálos sérülést, mindkét lövést feltehetőleg egy vadászfegyverből adták le. Mindkét holttesten boncolást végeznek, hogy pontosabb képet kapjanak a történekről.

A Leeuwfontein-birtok a Von Rantzau család tulajdonában van és egy vadrezervátum, ahol a tehetősebb vendégek trófeavadászaton is részt vehetnek. Az eddigi feltételezések szerint a fegyver, amely Caroline von Rantzauval végzett a családfő Eberhart von Rantzau fegyverszekrényéből származik. Eberhart von Rantzau a Deutsche Afrika-Linien GmbH hajózási vállalat tulajdonosa.

Nem ritka a vadászbaleset Afrikában

Malesela Ledwaba rendőrségi szóvivő elmondta, hogy egyelőre nem tartóztattak le senkit, a további lépések a boncolás eredményétől függenek.

A boncolás eredményei információt adnak a halálokok pontos megállapításához, és eldöntik, hogy indul-e nyomozás más személyek ellen

– mondta a szóvivő.

Eddig a vadászok világában az számított veszélynek, amikor a vadász maga sérül meg a vadászat során. Idén a 75 éves Ernie Dosio vesztette életét egy antilopvadászat során elefántok miatt Gadonban. Dél-Afrikában nem újdonság, hogy vadállatok miatt haltak meg vadászok: tavaly például az 52 éves Asher Watkinst egy általa üldözött bivaly ölt meg – írta a LADbible.