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Két holttestre bukkantak egy vadászbirtokon, rejtély övezi ki ölhette meg őket

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A rendőrség még nem tud kit gyanúsítani. A holttestekre egy nap különbséggel találtak rá.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.14. 10:00
Módosítva: 2026.06.14. 11:20
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Két holttestet is találtak a hatóságok egy vadászbirtokon, akiket feltehetőleg ugyanazzal a fegyverrel gyilkoltak meg. A rendőrség egyelőre még nem gyanúsít senkit, további vizsgálatok szükségesek.

A holttesteken boncolást végeznek, hogy további képet kaphassanak a meggyilkolásukkal kapcsolatban
A holttesteken boncolást végeznek, hogy további képet kaphassanak a meggyilkolásukkal kapcsolatban
Fotó: Képünk illusztráció/Unsplash

Két holttestre is bukkantak ugyanazon a birtokon 

Két haláleset ügyében nyomoz a dél-afrikai rendőrség, miután két embert is lelőttek egy magánvadászbirtokon. A helyi sajtó úgy tudja, hogy az egyik áldozat a német hajózási örökösnő, a 26 éves Caroline von Rantzau, aki június 1-jén hunyt el lövés következtében a Leeuwfontein-birtokon. Egy nappal korábban a 44 éves Arno Koën holttestére is ezen a birtokon találtak rá. 

A rendőrség közölte, hogy mindketten lövés következtében hunytak el: Koën esetében egy 9 mm-es lőszer, Von Rantzau esetében pedig egy .357-es lövedék okozott halálos sérülést, mindkét lövést feltehetőleg egy vadászfegyverből adták le. Mindkét holttesten boncolást végeznek, hogy pontosabb képet kapjanak a történekről. 

A Leeuwfontein-birtok a Von Rantzau család tulajdonában van és egy vadrezervátum, ahol a tehetősebb vendégek trófeavadászaton is részt vehetnek. Az eddigi feltételezések szerint a fegyver, amely Caroline von Rantzauval végzett a családfő Eberhart von Rantzau fegyverszekrényéből származik. Eberhart von Rantzau a Deutsche Afrika-Linien GmbH hajózási vállalat tulajdonosa. 

Nem ritka a vadászbaleset Afrikában 

Malesela Ledwaba rendőrségi szóvivő elmondta, hogy egyelőre nem tartóztattak le senkit, a további lépések a boncolás eredményétől függenek. 

A boncolás eredményei információt adnak a halálokok pontos megállapításához, és eldöntik, hogy indul-e nyomozás más személyek ellen

– mondta a szóvivő. 

Eddig a vadászok világában az számított veszélynek, amikor a vadász maga sérül meg a vadászat során. Idén a 75 éves Ernie Dosio vesztette életét egy antilopvadászat során elefántok miatt Gadonban. Dél-Afrikában nem újdonság, hogy vadállatok miatt haltak meg vadászok: tavaly például az 52 éves Asher Watkinst egy általa üldözött bivaly ölt meg – írta a LADbible.

 

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