Megalázták Szoboszlait; kiakadt a magyar edző
Túl híg lett a foci-vb mezőnye? Szoboszlai Dominik mellett Bognár György és Borbély Balázs a legolvasottabb sportcikkek között.
Ezen a héten megtudtuk, hogy Szoboszlai Dominikot még mindig nem hagyják békén a török szurkolók.
Szoboszlai Dominikot kamuképpel alázzák
A Sporttudományok Nemzetközi Központja (CIES) statisztikai modellje szerint kiszámította a világ legdrágább labdarúgóinak piaci értékeit. Szoboszlai Dominikot összesítésben a 61., a támadó középpályások között pedig a 10. helyre sorolják a maga 78,3 millió eurós (27,8 milliárd forint) becsült árával. Az utóbbi posztot betöltők közül Arda Güler az első, és ennek örömére a magyar klasszisra megorrolt törökök arcátlan képet buheráltak róluk a mesterséges intelligencia segítségével.
A teljes cikket ide kattintva olvashatod el.
Bognár György kiakadt
Bognár György kissé meglepődött a 2026-os foci-vb létszámemelése miatt, a Paks edzője ugyanis a 48 válogatott háromnegyedéről semmit sem tud.
A magyar szakember nem válogatta meg a szavait, amikor a Metropolnak beszélt a mezőnyről. A részleteket ide kattintva olvashatod el.
Borbély Balázs megérkezett
Megkezdődött a munka a Népligetben. Alig köszöntött be a nyár, a Ferencváros játékosainak máris véget ért a pihenőidő. Az újonnan kinevezett vezetőedző, Borbély Balázs ugyanis megtartotta első edzését a magyar rekordbajnoknál, és már az első napon megkapta a magáét a játékosoktól.
A különleges beavatásról ide kattintva olvashatsz.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre