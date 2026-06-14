RETRO RÁDIÓ

Megalázták Szoboszlait; kiakadt a magyar edző

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Metropol

Túl híg lett a foci-vb mezőnye? Szoboszlai Dominik mellett Bognár György és Borbély Balázs a legolvasottabb sportcikkek között.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.14. 12:30
szoboszlai dominik borbély balázs bognár györgy

Ezen a héten megtudtuk, hogy Szoboszlai Dominikot még mindig nem hagyják békén a török szurkolók.

Arda Güler (balra) előbb csendre intette, majd leszólta, most pedig a Transfermarktnál lehagyta Szoboszlai Dominikot
Tavaly márciusban így kezdődött Arda Güler (balra) és Szoboszlai Dominik kakaskodása – Fotó: David Balogh/Getty Images

Szoboszlai Dominikot kamuképpel alázzák

A Sporttudományok Nemzetközi Központja (CIES) statisztikai modellje szerint kiszámította a világ legdrágább labdarúgóinak piaci értékeit. Szoboszlai Dominikot összesítésben a 61., a támadó középpályások között pedig a 10. helyre sorolják a maga 78,3 millió eurós (27,8 milliárd forint) becsült árával. Az utóbbi posztot betöltők közül Arda Güler az első, és ennek örömére a magyar klasszisra megorrolt törökök arcátlan képet buheráltak róluk a mesterséges intelligencia segítségével.

A teljes cikket ide kattintva olvashatod el. 

Bognár György kiakadt

Bognár György kissé meglepődött a  2026-os foci-vb létszámemelése miatt, a Paks edzője ugyanis a 48 válogatott háromnegyedéről semmit sem tud.
A magyar szakember nem válogatta meg a szavait, amikor a Metropolnak beszélt a mezőnyről. A részleteket ide kattintva olvashatod el. 

Bognár György a foci-vb-ről
Bognár Györgynél Európa és Dél-Amerika számít a foci-vb-n – Fotó: Vasvári Tamás

Borbély Balázs megérkezett

Megkezdődött a munka a Népligetben. Alig köszöntött be a nyár, a Ferencváros játékosainak máris véget ért a pihenőidő. Az újonnan kinevezett vezetőedző, Borbély Balázs ugyanis megtartotta első edzését a magyar rekordbajnoknál, és már az első napon megkapta a magáét a játékosoktól.

A különleges beavatásról ide kattintva olvashatsz.

Borbély Balázs korábban már a korosztályos csapatokat már irányította a Ferencvárosnál
Borbély Balázs korábban már a korosztályos csapatokat irányította a Ferencvárosnál – Fotó: Fradi.hu

 

 

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