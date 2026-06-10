Meghökkentő sztorik, négy testvérpár külön országért harcol a foci-vb-n

Csütörtökön kezdetét veszi a 2026-os labdarúgó-világbajnokság, a futballvilág legnagyobb és legjobban várt eseménye. Minden szem a nagy sztárokra szegeződik, azonban a foci-vb nem csak a Cristiano Ronaldókról és Lionel Messikről szól, a színfalak mögött rengeteg hihetetlen történet húzódik meg. Ezek közé tartozik az is, hogy az idei tornán hét testvérpár is érdekelt lesz. A történetet tovább színesíti, hogy közülük többen nem ugyanazt a nemzeti csapatot képviselik

A foci-vb egyik testvérpárja, Désiré Doué (rózsaszínben) és testvére Guéla Doué (kékben) klubszinten már többször játszottak egymás ellen / Fotó: Jean Catuffe

Testvérek különböző zászló alatt a foci-vb-n

Doué fivérek

A Paris Saint-Germain kétszeres Bajnokok Ligája-győztes támadóját, Désiré Douét aligha kell bemutatni a futballkedvelőknek. A mindössze 21 éves játékost a világ egyik legnagyobb tehetségeként tartják számon, ám kevesebben tudják, hogy bátyja, Guéla Doué szintén profi labdarúgó.

A két testvér francia édesanya és elefántcsontparti édesapa gyermekeként született, így mindketten két válogatott között választhattak. Rennes-ben nevelkedtek, ugyanazon az akadémiában, ám végül eltérő úton mentek tovább.

Désiré végigjárta a francia korosztályos válogatottakat, és mára a felnőtt keret egyik meghatározó tagjává vált. A két évvel idősebb Guéla ezzel szemben édesapja hazája, az Elefántcsontpart mellett döntött, ahol már ő is alapembernek számít.

Ha mindkét együttes a csoportja második helyén végez, akár a kieséses szakasz első körében is összecsaphatnak egymással.

Williams testvérek

Talán a legismertebb olyan testvérpárról beszélhetünk, amely különböző országokat képvisel. Inaki és Nico Williams klubszinten egyaránt az Athletic Bilbao játékosai, történetük pedig szinte filmbe illő.

Szüleik Ghánából menekültek Európába egy jobb élet reményében, gyermekeik pedig a nélkülözésből a spanyol futball elitjéig jutottak.

A fiatalabb Nico kulcsszerepet játszott Spanyolország 2024-es Európa-bajnoki diadalában, és mára a válogatott egyik legfontosabb támadójává nőtte ki magát. Bátyja, Inaki ugyan korábban egyszer a spanyol felnőttválogatottban is pályára lépett, végül mégis Ghána mellett kötelezte el magát.