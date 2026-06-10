Meghökkentő sztorik, négy testvérpár külön országért harcol a foci-vb-n
Ugyanabban a családban nőttek fel, mégis más zászló alatt lépnek pályára a futball legnagyobb színpadán. A 2026-os foci-vb-n több olyan testvérpár is szerepel, akik különböző válogatottakat képviselnek.
Csütörtökön kezdetét veszi a 2026-os labdarúgó-világbajnokság, a futballvilág legnagyobb és legjobban várt eseménye. Minden szem a nagy sztárokra szegeződik, azonban a foci-vb nem csak a Cristiano Ronaldókról és Lionel Messikről szól, a színfalak mögött rengeteg hihetetlen történet húzódik meg. Ezek közé tartozik az is, hogy az idei tornán hét testvérpár is érdekelt lesz. A történetet tovább színesíti, hogy közülük többen nem ugyanazt a nemzeti csapatot képviselik
Testvérek különböző zászló alatt a foci-vb-n
Doué fivérek
A Paris Saint-Germain kétszeres Bajnokok Ligája-győztes támadóját, Désiré Douét aligha kell bemutatni a futballkedvelőknek. A mindössze 21 éves játékost a világ egyik legnagyobb tehetségeként tartják számon, ám kevesebben tudják, hogy bátyja, Guéla Doué szintén profi labdarúgó.
A két testvér francia édesanya és elefántcsontparti édesapa gyermekeként született, így mindketten két válogatott között választhattak. Rennes-ben nevelkedtek, ugyanazon az akadémiában, ám végül eltérő úton mentek tovább.
Désiré végigjárta a francia korosztályos válogatottakat, és mára a felnőtt keret egyik meghatározó tagjává vált. A két évvel idősebb Guéla ezzel szemben édesapja hazája, az Elefántcsontpart mellett döntött, ahol már ő is alapembernek számít.
Ha mindkét együttes a csoportja második helyén végez, akár a kieséses szakasz első körében is összecsaphatnak egymással.
Williams testvérek
Talán a legismertebb olyan testvérpárról beszélhetünk, amely különböző országokat képvisel. Inaki és Nico Williams klubszinten egyaránt az Athletic Bilbao játékosai, történetük pedig szinte filmbe illő.
Szüleik Ghánából menekültek Európába egy jobb élet reményében, gyermekeik pedig a nélkülözésből a spanyol futball elitjéig jutottak.
A fiatalabb Nico kulcsszerepet játszott Spanyolország 2024-es Európa-bajnoki diadalában, és mára a válogatott egyik legfontosabb támadójává nőtte ki magát. Bátyja, Inaki ugyan korábban egyszer a spanyol felnőttválogatottban is pályára lépett, végül mégis Ghána mellett kötelezte el magát.
Souttar testvérek
John és Harry Souttar ugyanabban a skóciai futballőrült családban nőtt fel, de a 2026-os világbajnokságra úgy érkeznek majd, hogy nemzeteiket egy fél világ választja el egymástól. Az idősebb John Skócia válogatottjának védelmében szerepel, míg öccse, Harry Ausztrália egyik legfontosabb játékosa. A testvérek Aberdeen környékén nevelkedtek, édesapjuk, Jack Souttar szintén futballista volt, így a sport gyakorlatilag a család mindennapjainak része volt.
Brobbey fivérek
Derrick Luckassen Brobbey és Brian Brobbey ugyan csak féltestvérek, de mindketten Hollandiában születtek ghánai családban. A fiatalabb Brian Brobbey a holland válogatott csatára, míg a nála hét évvel idősebb Derrick Luckassen idén debütált Ghána színeiben, és az utolsó pillanatban került be a világbajnoki keretbe egy sérülés miatt. Ha a csapataik addig talpon maradnak, legkorábban a nyolcaddöntőben találkozhatnak.
Rajtuk kívül a Hernandez fivérek, Lucas Hernandez és Theo Hernandez Franciaországot, a Duarte testvérpár, Laros Duarte és Deroy Duarte a Zöld-foki Köztársaságot, míg Leandro Bacuna és Juninho Bacuna Curacaót képviselik.
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