Óriási csapás Ronaldónak: bunyó a pályán, eltilthatják a vb-ről a portugálok sztárját – Videó

Botrányba fulladt, tömegverekedést hozott a portugál labdarúgó-válogatott utolsó előtti „barátságos” felkészülési mérkőzése az amerikai–kanadai–mexikói közös rendezésű világbajnokság előtt. Cristiano Ronaldo és társai – a FIFA-világranglista ötödikjeként a vb-győzelem egyik esélyesei – Lisszabonban 2-1-re legyőzték ugyan Chilét, de átmenetileg elvesztették egyik legnagyobb sztárjukat, Rafael Leaót. A 26 éves, villámgyors és ördöngösen cselező szélső hiánya nagy csapás lehet a 41 évesen vélhetően az utolsó nagy tornáján szereplő Ronaldónak.

Cristiano Ronaldo elveszítheti a „fegyverhordozóját”: Rafael Leao (háttal) többször megütötte ellenfelét (Fotó: Soccrates Images)

Az első félidő ráadásában több játékos egymásnak ugrott a szögletzászló közelében. A tömeges kakaskodáshoz érve az AC Milantól továbblépni készülő balszélső többször is bemosott a chilei védőnek, Iván Románnak, aki az egyik nyakra-állra mért ütéstől el is terült a gyepen.

🚨🚨| IVAN ROMAN AND RAFAEL LEAO HAVE BOTH BEEN SENT OFF! 🟥 pic.twitter.com/AQk5KavufG — CentreGoals. (@centregoals) June 6, 2026

A játékvezető mindkettejüket kiállította, de ez Leaónak kerülhet többe: a piros lap utáni eltiltás alapesetben csak a következő felkészülési meccs(ek)re vonatkozna, de a különösen súlyos sportszerűtlenségek és erőszakos viselkedés, tettlegesség esetén kiszabott hosszabb büntetés a vb-re is kiterjedhet.

Vb-meccseket is ki kell hagynia Cristiano Ronaldo társának?

A szerdai, Nigéria elleni utolsó tesztmérkőzést tehát biztosan ki kell hagynia a 44-szeres válogatott támadónak. Arról pedig a nemzetközi szövetség fegyelmi bizottsága dönt, hogy játszhat-e a Portugália számára egy héttel később kezdődő 2026-os foci-vb csoportkörben (a K csoportban sorrendben a Kongói DK, Üzbegisztán és Kolumbia lesz Ronaldóék ellenfele).