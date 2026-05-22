RETRO RÁDIÓ

Könnyek után örömünnep, Cristiano Ronaldo óriási bulit vezényelt – Videó

Zokogásban tört ki, majd tombolva ünnepelte a szaúdi bajnoki címet. Hatalmas nyomás alól szabadult fel Cristiano Ronaldo.

Megosztás
Szerző: MM
Létrehozva: 2026.05.22. 11:10
cristiano ronaldo könny georgina rodríguez bajnok buli

Több mint három éve, 2023 elején igazolt Szaúd-Arábiába a világ valaha volt legjobban fizetett sportolójaként, de most először ünnepelhetett bajnoki címet Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo megnyerte végre a szaúdi bajnoki trófeát, amelyért három éve küzdött
Cristiano Ronaldo megnyerte végre a szaúdi bajnoki trófeát, amelyért három éve küzdött   
   Fotó: Getty Images

Az aranyat érő, Damak elleni 4-1-es győzelemhez két góllal járult hozzá az Al-Nasszr veterán futballsztárja.

Szerelmével és gyerekeikkel együtt ünnepelt Cristiano Ronaldo

A góljait egyébként a szeretteinek ajánlotta: a díszpáholyban élettársa, Georgina Rodríguez ünnepelt a kisgyerekeikkel.

Hogy az évi 200 millió euróra rúgó gázsija vagy a saját sikeréhsége – esetleg egyszerre mindkettő – miatt szakadt-e fel belőle óriási feszültség, nem tudni, mindenesetre 41 évesen, ötszörös aranylabdásként, megannyi egyéni és klubtrófea után is sírva fakadt örömében. 
 

Aztán persze önfeledt boldogságba csapott át. Még a rijádi szurkolók hatalmas dobját is elkérte és azt püfölve vezényelte az ünneplést, mely során a csapattársai és a drukkerek együtt üvöltötték ütemesen a jellegzetes gólörömeként elhíresült „Siuuuu”-t.

Az Al-Nasszr–Damak (4-1) meccs összefoglalója:

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu