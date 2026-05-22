Könnyek után örömünnep, Cristiano Ronaldo óriási bulit vezényelt – Videó
Zokogásban tört ki, majd tombolva ünnepelte a szaúdi bajnoki címet. Hatalmas nyomás alól szabadult fel Cristiano Ronaldo.
Több mint három éve, 2023 elején igazolt Szaúd-Arábiába a világ valaha volt legjobban fizetett sportolójaként, de most először ünnepelhetett bajnoki címet Cristiano Ronaldo.
Az aranyat érő, Damak elleni 4-1-es győzelemhez két góllal járult hozzá az Al-Nasszr veterán futballsztárja.
Szerelmével és gyerekeikkel együtt ünnepelt Cristiano Ronaldo
A góljait egyébként a szeretteinek ajánlotta: a díszpáholyban élettársa, Georgina Rodríguez ünnepelt a kisgyerekeikkel.
Hogy az évi 200 millió euróra rúgó gázsija vagy a saját sikeréhsége – esetleg egyszerre mindkettő – miatt szakadt-e fel belőle óriási feszültség, nem tudni, mindenesetre 41 évesen, ötszörös aranylabdásként, megannyi egyéni és klubtrófea után is sírva fakadt örömében.
Aztán persze önfeledt boldogságba csapott át. Még a rijádi szurkolók hatalmas dobját is elkérte és azt püfölve vezényelte az ünneplést, mely során a csapattársai és a drukkerek együtt üvöltötték ütemesen a jellegzetes gólörömeként elhíresült „Siuuuu”-t.
Az Al-Nasszr–Damak (4-1) meccs összefoglalója:
