Betelt a pohár, Ronaldo pikáns fotóval válaszolt a szakítós pletykákra

Nem elég, hogy Cristiano Ronaldónak eddig nem igazán jött be a szaúdi váltás (már csak a bajnokságot nyerheti meg, de arra is egyre kevesebb esélye van), úgy tűnt, kapcsolata is válságban van. Több spanyol médium is arról számolt be, hogy közte és Georgina Rodriguez között már nem igazán működik a kémia. Az argentin modell-influenszer állítólag megváltozott, egyre gőgösebbé vált és egyre kevesebb időt tölt a családdal. Ezt a hírt először maga Georgina cáfolta röviden: "Azok, akik irigykednek rám, pletykákat találnak ki, a szavak terjednek, és az idióták elhiszik"- írta Georgina Rodriguez egy korábbi Instagram-sztorijában. Pár nappal később pedig Ronaldón volt a sor, aki szintén az Instán válaszolt egy poszttal. A fotón az ötszörös aranylabdás megcsókolja párját, alá pedig a következő szöveget írta: "Egészség a szerelemre".

Ronaldo és Georgina már több mint hét éve alkotnak egy párt, először 2016-ban kezdek el randizni egymással. A párnak két közös gyermeke született, Bella Esmeralda és Alana, ezen felül Ronaldo előző kapcsolatokból született három gyerekét, Evát, Mateót és Ronaldo Juniort is közösen nevelik.