Komoly kapcsolatra vágysz? Menekülj, ha ezeket a jeleket látod!

Fontos dolgokra figyelmeztet a randiguru!
Egy tapasztalt randitanácsadó szerint már a legelején felismerhetők azok a jelek, amik elárulják, ha valaki nem áll készen egy komoly kapcsolatra. Csak figyelni kell arra, mit és hogyan mond!
Kimberly Rae, aki korábban elit társkeresőként dolgozott, a TikTokon osztja meg a randizásra és párkapcsolatra vonatkozó tapasztalatait, tanácsait. Közel 190 000 követője van, egyik legnézettebb videójában pedig arról beszél, milyen mondatok utalnak arra, ha valaki igazából nem is komoly kapcsolatot keres – írja a Daily Star.
Kimberly sorra vette az erről árulkodó mondatokat:
A randiguru meglátása szerint ezek a kijelentések gyakran nem őszinte önismereti megnyilvánulások, hanem kifogások. A randizók így próbálják előre felmenteni magukat a következetlen viselkedés, a vegyes jelzések és az esetleges eltűnésük miatt. Egyfajta védekezésui biztosíték arra az időre, amikor majd csalódást okoznak, akor ugyanis elővehetik az „én szóltam előre” kártyát.
Aki ugyanis valóban elkötelezett kapcsolatot keres, az már a kezdetektől egyértelműen és őszintén kommunikál. Nem hagy kétséget a szándékai felől, mert nem akarja a saját és a másik idejét sem pazarolni.
Egy másik videójában Kimberly három figyelemre méltó viselkedésmintát vett górcső alá, amelyek szintén arra utalnak, hogy csak egy átmeneti kapcsolatról van szó:
Az üzenetek rendszertelenek, sokszor ők azok, akik nem azonnal reagálnak. A beszélgetés az ő idejükhöz és hangulatukhoz igazodik, te csak másodlagos szereplő vagy.
Nem kérdeznek vissza, nem érdeklődnek igazán felőled, és nem próbálnak megismerni. Amit tudnak rólad, azt is te osztod meg velük, ők nem fektetnek energiát kettőtök kapcsolatába.
A találkozások spontán történnek, pillanatnyi impulzusoktól vezérelve. Nincs következetesség, sem hosszú távú szándék, ezért is váltogatják a lelkesedést a távolságtartással.
Kimberly azt tanácsolja azoknak, akik komoly kapcsolatra vágynak, ám jelenlegi párjuknál felismerték a fenti vészjeleket:
Ne legyél senki vészterve! Ne engedd, hogy valaki csak akkor keressen, amikor épp ráér! Többet érsz ennél!
