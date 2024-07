Heti horoszkóp: ez a csillagjegy jobb, ha hallgat az igazságról!

Kos

III. 21.–IV. 20.

A csillagok azt tanácsolják, hogy ezen a héten bízz a megérzéseidben. Váratlan feladatok adódhatnak a munkában, amelyek gyors reakciót és kreatív megközelítést igényelnek. Tegyél rendet a házban, takarítsd el a felesleges tárgyakat, majd írd le a háztartásoddal és a pénzügyeiddel kapcsolatos céljaidat.

Bika

IV. 21.–V. 20.

Ez a hét kiváló alkalom a belső félelmek és a fóbiák leküzdésére. A hét eleje nem lesz túl nyugodt időszak, ráadásul a helyzetet bonyolíthatja több súrlódás, vita, ami negatívan befolyásolhatja az érzelmi állapotodat. A hétvégére az életed visszatér a normális kerékvágásba.

Ikrek

V. 21.–VI. 21.

Úgy érzed, szétvet a tudásszomj, és ideje valami újat tanulni. Ez a hét aktív lesz, tele rengeteg feladattal, amelyek megerősítik a hivatalos kapcsolataidat. Szívesen beszélgetsz majd veled hasonló gondolkodású emberekkel. A javaslataidat befolyásos személyek támogatják. Ne félj a fizikai aktivitástól, sportolj többet.

Rák

VI. 22.–VII. 22.

Ez a hét a pénz körül forog majd számodra, ami azt jelenti, hogy vagy könnyedén ki tudod fizetni az adósságod, vagy visszakapod valakitől a kölcsönadott pénzt. A munkahelyeden súrlódások valószínűek. Vigyázz a szavaiddal: a kimondott rossz kívánságok valóra válhatnak. A régi kapcsolataid különös jelentőséget kapnak.

Oroszlán

VII. 23.–VIII. 23.

Ezen a héten minden helyreáll a kapcsolatodban, újra egymásra hangolódtok, és minden úgy fog menni, mint a karikacsapás. A csillagok azt üzenik: ideje lenne leadni pár kiló felesleget, de közben ne feledkezz meg a kikapcsolódásról a családdal és a barátokkal.

Szűz

VIII. 24.–IX. 23.

Mozgalmas napok várnak rád, de most pár napra nyugodtan a háttérbe szoríthatod a magánéletedet. A távoli országokba tett utazásaid rendkívül eredményesek lesznek. Légy azonban óvatos a vitákkal. Ha biztosan tudod is, hogy igazad van, akkor is tartsd meg magadnak az információt.

Mérleg

IX. 24.–X. 23.

Az elkövetkezendő napokban találkozhatsz a lelki társaddal utazás közben vagy egy baráti találkozón. A hét első fele mozgalmas időszak lehet, ezért célszerű a pénzügyi kérdéseket a hét második felére halasztani. Légy óvatos, mert nagy a kockázata a balesetnek és a sérülésnek.