Most jött: óriási baleset történt az M5-ösön, azonnal mentőt kellett hívni

A Budapest felé vezető oldalon történt a baleset.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.16. 07:53
baleset m5 mentő

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság írja, hogy két autó volt érintett abban a balesetben, ami az M5-ös sztráda 96-os kilométerénél, a Budapest felé vezető oldalon történt. A megosztott információk szerint az egyik autó árokba hajtott, a másik elfoglalta a két belső sávot, de a kiskunfélegyházi hivatásos tűzoltók már letolták a leállósávba, a raj áramtalanított. Mint kiderült, a balesetben hat ember érintett, hozzájuk mentőt riasztottak. Az érintett szakaszon forgalmi akadályra kell számítani.

 

