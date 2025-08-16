Most jött: óriási baleset történt az M5-ösön, azonnal mentőt kellett hívni

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság írja, hogy két autó volt érintett abban a balesetben, ami az M5-ös sztráda 96-os kilométerénél, a Budapest felé vezető oldalon történt. A megosztott információk szerint az egyik autó árokba hajtott, a másik elfoglalta a két belső sávot, de a kiskunfélegyházi hivatásos tűzoltók már letolták a leállósávba, a raj áramtalanított. Mint kiderült, a balesetben hat ember érintett, hozzájuk mentőt riasztottak. Az érintett szakaszon forgalmi akadályra kell számítani.