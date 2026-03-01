Orbán Viktor: Rendkívüli információk érkeztek!

A Barátság csővezeték a világ leghosszabb kőolajvezetéke. Üzemeltetője ma az orosz állami tulajdonú Transznyefty cég. Ám, hogy a magyarok ne tudjanak olcsó orosz gázhoz jutni az ukránok elzárták. Zelenszkij mindezt azért tette, hogy nyomást gyakoroljon Orbán Viktorra.

A magyar kormányfő azonban nem hagyja annyiban és elment Százhalombattára, hogy bizonyítékokat gyűjtsön az ukrán zsarolásról. Ugyanis technikai hibára hivatkoznak, nem ismerik el tettüket, hogy szándékosan zárták el. Ezzel kapcsolatban vasárnap este tett egy rejtélyes bejegyzést Orbán Viktor. Mint ígérte, hétfőn reggel beszámol a begyűjtött bizonyítékokról és az igazságról.