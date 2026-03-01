Terepszemlét tartott Orbán Viktor, itt járt
Orbán Viktor még vasárnap este is azon dolgozik, hogy megvédje a magyar érdekeket.
Terepszemlén járt Orbán Viktor Százhalombattán, ahol a Barátság kőolajvezeték is van. A kőolajtermelésből hogyha 1 százalék kiesik, az történelmileg 10 százalékos áremelés. A háború kitörése óta 22-szer állt le a barátság. Abból 15-ször háborús okok miatt. Tehát ez a 23. leállás.
Nem engedjük, hogy 1000 forintra emeljék a benzin árát. Letörjük Zelenszkij olajblokádját!
