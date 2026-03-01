Egyszer már legyőzte, újra leukémiával küzd a kis Szabina

Még 2020 novemberében pecsételődött meg az élete egy ártatlan magyar kislánynak. Szabina elég rossz állapotban került be egy szegedi kórházba, ahol aztán akut lymphoblastos leukémiával diagnosztizálták, azaz vérrákkal.

Szabinának kétszer kellet legyőzni a leukémiát, de megtette / Fotó: Illusztráció/Unsplash

Pár nap alatt megerősítést nyert a szörnyű diagnózis. Azonban a gyógyulás már nem ment ilyen gyorsan. A kislány 8 hónapon át kapott kemoterápiás kezelést. Ez nehéz volt számára és a családjának is. Mindezek után jött a fenntartó kezelés, otthonában szedte tovább a gyógyszereket, iskolába sem mehetett.

A kétéves csontvelővizsgálat szerencsére negatív volt, ezért 3 havonta jártunk ellenőrzésre. Minden rendben volt 2025. február 11-ig, amikor a vérképellenőrzés nagyon magas fehérvérsejtszámot igazolt, ezért újra csináltak csontvelővizsgálatot. Az eredmény lesújtó volt, a leukémia kiújult, így a kemoterápiás kezeléseket újra kellett kezdeni.

Túl vagyunk az összes kemoterápiás blokkon, ami 9 hónap volt. Nagyon sokat voltunk kórházban, külön a családtól. Voltak időszakok, amikor sikerül egy pár napra hazajutnunk, de mennünk is kell vissza. 2025. 11. 10-én megcsendült a „harang” és ezzel véget ért az aktív kezelésünk. A kis hősünk egészen jól viselte a terápiákat. Voltak nehéz pillanatok, de voltak jobbak is

– mesélte reménykedve Szabina szülője a Remény Alapítványnak.

Így van most a leukémiát legyőző Szabina

A kis Szabina így már másodszor küzdötte le a leukémiát. Jelenleg ismét fenntartó kezelésben van, otthon szedi a kemoterápiás gyógyszereit, de közösségbe még mindig nem mehet. Magántanulóként próbál helytállni. Családja nagyon büszke rá, amiért sorra veszi az élet adta akadályokat. Ha szeretnéd teljes gyógyuláshoz segíteni Szabinát, azt a Remény Alapítványon keresztül teheted meg.