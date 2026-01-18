Agydaganattal küzd a 4 éves Mira, műthetetlen: „Egy igazi harcos”

Mira egy 4 éves kislány békésen élte mindennapjait, táncolt, énekelt, szaladgált, biciklizett, mindent, ami korának megfelelő. 2025 októberében egy rosszullét után kórházba került, ahol a vizsgálatok után kiderült, hogy rosszindulatú agydaganata (DIPG) van.

Agresszív agydaganattal küzd a kis Mira Fotó: Pexels/Illusztráció

Agresszív agydaganattal küzd a kis Mira

Az idegsebész még aznap éjjel fogadott minket, elmondta, hogy elhelyezkedése miatt nem műthető. Itt teljesen összeomlottunk. Pár nap múlva a biopszia igazolta a H3K27M mutánst, ami egy rendkívül agresszív daganat!

– emlékezett vissza élete legrosszabb pillanataira Mira szülője.

Az addig örökmozgó, cserfes kislány néhány nap múlva nem ébredt fel. Kapott egy söntöt, de ez nem hozott akkora eredményt, mint várták, felkészítették a családot a legrosszabbra. Átkerült az onkológiára, ahol elmondták a szülőknek: Mira életveszélyben van. A hazai protokoll sugárterápiában és a TMZ nevű kemoterápiás szerben merül ki. Ezek csak tünetileg, átmenetileg javítják az állapotát.

Mira az elmondottakra rácáfolva szépen elkezdett egyre többet ébren lenni, reagálni a környezetére, mára újra tud ülni, bal oldala szépen mozog. Sajnos beszélni, járni még nem tud. Egy igazi harcos, akkora az akaratereje, hogy leírni sem lehet

– tette hozzá a reménybe kapaszkodva az anyuka.

Idén Amerikában jóváhagytak egy gyógyszert, az FDA-t, ami a Modeyso néven fut. Ez kifejezetten Mira mutációjára alkalmazható, nagyon ígéretes eredményei vannak. Magyarországon nem törzskönyvezett a gyógyszer jelenleg, de egyedi kérelemre behozható. Ezért küzd jelenleg a család, hiszen ez az egyetlen lehetőségük, csak éppen a gyógyszer önköltségen 22-23 millió forint havonta.

Ha segíteni szeretnél Mirán, hogy meggyógyuljon, a Remény Alapítványon keresztül teheted meg.