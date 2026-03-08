Ezt jelenti a fővárosi fideszes képviselőknek a nőnap

A Nemzetközi Nőnap minden évben március 8-án van. Ezen a napon a nők társadalmi, gazdasági, kulturális és politikai eredményeit ünnepeljük, és egyben felhívjuk a figyelmet a nők jogaira és az egyenlőség fontosságára. A nőnapon köszönetet mondunk a nőknek édesanyáknak, nagymamáknak, feleségeknek, lánygyermekeknek, kollégáknak. Ki várággal, ki bonbonnal, ajándékkal, egy-egy kedves szóval, verssel.

Nőnapra illik virággal érkezni, de a bonbon is nyerő választás lehet

Fotó: Annie Spratt / unsplash.com – Képünk illusztráció

Mi most a fővárosi Fidesz képviselőket kértük arra, hogy mondják, hogy mit jelent nekik a nőnap.

Ezt gondolják a nőnapról a képviselők

Szepesfalvy Anna, a Fidesz fővárosi képviselője

Szepesfalvy Anna



"A nőnap, bár kicsit távol áll tőlem, jó alkalom arra, hogy számba vegyem azt a számtalan hölgyet, akiknek sokat köszönhetek. Azokat, akik bátran járnak elöl jó példával. Akik áldozatot vállalva szolgálják a családjukat és a közösségeiket, alkotnak, maradandót hoznak létre, inspirálnak, gondoskodnak és tanítanak. Hálás vagyok azért, hogy ennyi önzetlen női mentor egyengette az utamat idáig, mindig rácáfolva arra a rosszindulatú sztereotípiára, hogy a nők csak gáncsolják egymást. Számomra ez a nap ezért annak az ünnepe is, hogy mi, nők képesek vagyunk egymást segíteni és felemelni – mert ebből végső soron az egész társadalom profitál."



Janó-Veilandics Franciska, a Fidesz fővárosi képviselője

"Nekem mindig jól esik, ha megköszöntenek Nőnapon. Édesapám lányos apuka, így kislány korom óta megköszönt. Sosem becsültem le a férfiakat és ez a nap nem is arról szól, hogy melyik nem tesz le többet az asztalra. Ez egyszerűen egy megbecsülése annak, hogy mi nők mennyi mindent teszünk azért, hogy a mindennapok gördülékenyen menjenek: ápoljuk idős szüleinket, beteg hozzátartozóinkat, felneveljük gyermekeinket, helyt állunk a munkában, menedzseljük a családot. Sokszor energián felül, akár saját egészségünk kárára. A Nőnap pedig egy figyelmesség, gesztus, hogy mindezt a körülöttünk élők, a társadalom is látja és elismeri".

Böjthe Péter, a Fidesz fővárosi képviselője

"A nő nekem társat, édesanyát, a gondoskodó szeretetet jelenti. Kisgyermekem van, tűpontosan látom, hogy egy édesanyának az örömök mellett mennyi feladást és kihívást jelent a gyermeknevelés. A feleségemnek és az édesanyámnak nem lehetek eléggé hálás az önzetlen szeretetükért. Nők, köszönöm, hogy az év minden napján, percében vagytok nekünk!"



Szécsényi Dániel, a Fidesz fővárosi képviselője