Ezt jelenti a fővárosi fideszes képviselőknek a nőnap
Minden évben van egy nap, amikor megállunk, és megünnepeljük a nőket: az anyákat, a nagymamákat, feleségeket, lánygyermekeket, barátnőket, kollégákat. Mindezt a nemzetközi nőnapon tesszük. Mert fontosan nekünk, mert nagyon értékesek. Összeállításunkban a Fidesz fővárosi frakciójának tagjai mondják el, hogy nekik mit jelent ez a nap. Férfiak, és persze nők.
A Nemzetközi Nőnap minden évben március 8-án van. Ezen a napon a nők társadalmi, gazdasági, kulturális és politikai eredményeit ünnepeljük, és egyben felhívjuk a figyelmet a nők jogaira és az egyenlőség fontosságára. A nőnapon köszönetet mondunk a nőknek édesanyáknak, nagymamáknak, feleségeknek, lánygyermekeknek, kollégáknak. Ki várággal, ki bonbonnal, ajándékkal, egy-egy kedves szóval, verssel.
Mi most a fővárosi Fidesz képviselőket kértük arra, hogy mondják, hogy mit jelent nekik a nőnap.
Ezt gondolják a nőnapról a képviselők
Szepesfalvy Anna, a Fidesz fővárosi képviselője
"A nőnap, bár kicsit távol áll tőlem, jó alkalom arra, hogy számba vegyem azt a számtalan hölgyet, akiknek sokat köszönhetek. Azokat, akik bátran járnak elöl jó példával. Akik áldozatot vállalva szolgálják a családjukat és a közösségeiket, alkotnak, maradandót hoznak létre, inspirálnak, gondoskodnak és tanítanak. Hálás vagyok azért, hogy ennyi önzetlen női mentor egyengette az utamat idáig, mindig rácáfolva arra a rosszindulatú sztereotípiára, hogy a nők csak gáncsolják egymást. Számomra ez a nap ezért annak az ünnepe is, hogy mi, nők képesek vagyunk egymást segíteni és felemelni – mert ebből végső soron az egész társadalom profitál."
Janó-Veilandics Franciska, a Fidesz fővárosi képviselője
"Nekem mindig jól esik, ha megköszöntenek Nőnapon. Édesapám lányos apuka, így kislány korom óta megköszönt. Sosem becsültem le a férfiakat és ez a nap nem is arról szól, hogy melyik nem tesz le többet az asztalra. Ez egyszerűen egy megbecsülése annak, hogy mi nők mennyi mindent teszünk azért, hogy a mindennapok gördülékenyen menjenek: ápoljuk idős szüleinket, beteg hozzátartozóinkat, felneveljük gyermekeinket, helyt állunk a munkában, menedzseljük a családot. Sokszor energián felül, akár saját egészségünk kárára. A Nőnap pedig egy figyelmesség, gesztus, hogy mindezt a körülöttünk élők, a társadalom is látja és elismeri".
Böjthe Péter, a Fidesz fővárosi képviselője
"A nő nekem társat, édesanyát, a gondoskodó szeretetet jelenti. Kisgyermekem van, tűpontosan látom, hogy egy édesanyának az örömök mellett mennyi feladást és kihívást jelent a gyermeknevelés. A feleségemnek és az édesanyámnak nem lehetek eléggé hálás az önzetlen szeretetükért. Nők, köszönöm, hogy az év minden napján, percében vagytok nekünk!"
Szécsényi Dániel, a Fidesz fővárosi képviselője
"A nő számomra egyszerre erő és lágyság. Férfiként, fiúgyermekként, férjként és apaként is bennük látjuk azt a tükröt, amelyben jobbá akarunk válni – nem azért, mert elvárják, hanem mert a jelenlétük emel minket is. Apaként a legmélyebb felelősséget jelenti: hogy úgy neveljük a lányainkat, hogy tudják, a világ tisztelettel tartozik nekik – és úgy a fiainkat, hogy ezt a tiszteletet természetesnek vegyék. Az sem véletlen, hogy Isten legtökéletesebb teremtménye is egy nő, Szűz Mária személyében. Egy ideális világban minden nap nőnap. Virágokban gazdag nőnapot kívánok minden nőnek!"
Radics Béla, a Fidesz fővárosi képviselője
"A Radics családban női fölény van: a feleségem és a két kislányom mellett én vagyok az egyetlen férfi – és ezért csak hálás lehetek. Egy apa és lánya között különleges, szavakkal nehezen leírható kötelék van. Szokták mondani, hogy egy apa első szerelme a felesége, a második szerelme pedig a kislánya. Egy olyan szeretet és felelősség, amely egész életre szól. Hiszem, hogy a nők a család lelke és összetartó ereje. Isteni feladatot látnak el, életet adnak, családot építenek, miközben támaszként segítenek, ezért a nőket mindig tisztelet és megbecsülés illeti. A családtámogatási rendszernek is ezt az egyszerű igazságot kell tükröznie: a nőket megbecsülni és támogatni kell!"
