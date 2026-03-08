Rákapcsol az időjárás: egyre melegebb nappalok jönnek a következő napokban

Az előttünk álló napok időjárása kifejezetten barátságos arcát mutatja. A napsütés többször is főszerephez jut, legfeljebb vékony fátyolfelhők szűrhetik időnként a napfényt, miközben csapadék egyelőre nem zavarja meg a nyugodt, tavaszias hangulatot - írja a Köpönyeg.

Az időjárás a hét elején száraz, többnyire napos fordulatot ígér. Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Időjárás előrejelzés

Vasárnap

A napsütést időnként vastagodó magas felhőzet szűrheti, de esőre továbbra sem kell számítani. Az esti órákban a délkeleti szél élénkebbé válhat. A legmagasabb hőmérséklet 14–15 fok körül alakul.

Hétfő

Fátyolfelhők mellett alapvetően száraz, napos idő ígérkezik. A délkeleti szél több helyen megélénkülhet. Napközben 11 és 16 fok közé emelkedhet a hőmérséklet.

Kedd

Többórás napsütésre készülhetünk, időnként fátyolfelhőkkel. Csapadék továbbra sem várható. A délkeleti légmozgás még élénk lehet, délutánra 12–17 fokig melegedhet a levegő.

Szerda

Többnyire derült, vagy gyengén felhős időre van kilátás. Csapadék nem valószínű, a szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Hajnalban már nem kell fagyra számítani, délután 14–18 fok körüli értékek várhatók.