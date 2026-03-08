RETRO RÁDIÓ

Rákapcsol az időjárás: egyre melegebb nappalok jönnek a következő napokban

Napsütés, enyhülő hajnalok és egyre kellemesebb nappali hőmérsékletek jöhetnek a következő napokban. Az időjárás a hét elején száraz, többnyire napos fordulatot ígér.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.08. 06:00
időjárás időjárás jelentés időjárás előrejelzés

Az előttünk álló napok időjárása kifejezetten barátságos arcát mutatja. A napsütés többször is főszerephez jut, legfeljebb vékony fátyolfelhők szűrhetik időnként a napfényt, miközben csapadék egyelőre nem zavarja meg a nyugodt, tavaszias hangulatot - írja a Köpönyeg.

Az időjárás a hét elején száraz, többnyire napos fordulatot ígér.
Az időjárás a hét elején száraz, többnyire napos fordulatot ígér. Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Időjárás előrejelzés 

Vasárnap

A napsütést időnként vastagodó magas felhőzet szűrheti, de esőre továbbra sem kell számítani. Az esti órákban a délkeleti szél élénkebbé válhat. A legmagasabb hőmérséklet 14–15 fok körül alakul.

Hétfő

Fátyolfelhők mellett alapvetően száraz, napos idő ígérkezik. A délkeleti szél több helyen megélénkülhet. Napközben 11 és 16 fok közé emelkedhet a hőmérséklet.

Kedd

Többórás napsütésre készülhetünk, időnként fátyolfelhőkkel. Csapadék továbbra sem várható. A délkeleti légmozgás még élénk lehet, délutánra 12–17 fokig melegedhet a levegő.

Szerda

Többnyire derült, vagy gyengén felhős időre van kilátás. Csapadék nem valószínű, a szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Hajnalban már nem kell fagyra számítani, délután 14–18 fok körüli értékek várhatók.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu