Rákapcsol az időjárás: egyre melegebb nappalok jönnek a következő napokban
Napsütés, enyhülő hajnalok és egyre kellemesebb nappali hőmérsékletek jöhetnek a következő napokban. Az időjárás a hét elején száraz, többnyire napos fordulatot ígér.
Az előttünk álló napok időjárása kifejezetten barátságos arcát mutatja. A napsütés többször is főszerephez jut, legfeljebb vékony fátyolfelhők szűrhetik időnként a napfényt, miközben csapadék egyelőre nem zavarja meg a nyugodt, tavaszias hangulatot - írja a Köpönyeg.
Időjárás előrejelzés
Vasárnap
A napsütést időnként vastagodó magas felhőzet szűrheti, de esőre továbbra sem kell számítani. Az esti órákban a délkeleti szél élénkebbé válhat. A legmagasabb hőmérséklet 14–15 fok körül alakul.
Hétfő
Fátyolfelhők mellett alapvetően száraz, napos idő ígérkezik. A délkeleti szél több helyen megélénkülhet. Napközben 11 és 16 fok közé emelkedhet a hőmérséklet.
Kedd
Többórás napsütésre készülhetünk, időnként fátyolfelhőkkel. Csapadék továbbra sem várható. A délkeleti légmozgás még élénk lehet, délutánra 12–17 fokig melegedhet a levegő.
Szerda
Többnyire derült, vagy gyengén felhős időre van kilátás. Csapadék nem valószínű, a szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Hajnalban már nem kell fagyra számítani, délután 14–18 fok körüli értékek várhatók.
