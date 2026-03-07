RETRO RÁDIÓ

"Egyértelmű szabálytalanság volt" - Bognár György nem kertelt az újpesti balhé után

Paprikás hangulat, piros lap és tömegjelenet tarkította a mérkőzést. Az Újpest-Paks találkozón nem született gól, azonban a tolnaiak vezetőedzője, Bognár György szerint csapata megérdemelte volna a három pontot.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.07. 21:47
újpest fizz liga paks

Szombat este rendezték az Újpest-Paks mérkőzést a Fizz Liga 25. fordulójában. Az első félidőben a tolnai együttes dominált, bár a hazai csapatnak is akadt néhány lehetősége. A játékrész azonban nem hozott gólt.

Gólnélküli döntetlennel zárult az Újpest-Paks első félideje
Gólnélküli döntetlennel zárult az Újpest-Paks első félideje Fotó: Nemzeti Sport 

A második félidő 76. percében Krajcsovics Ábel megszerezhette volna a vezetést a liláknak, ám a találat előtt szabálytalanság történt, így videóbírózás után érvénytelenítették az újpesti gólt. Pár perccel később azonban elszabadultak az indulatok: a hazaiak védőjét, Fiola Attilát durvaság miatt piros lappal kiállította a játékvezető, miután Lenzsérrel szólalkozott össze. Az egész mérkőzést paprikás hangulat jellemezte, ám végül a csapatoknak meg kellett osztozniuk a pontokon: az Újpest-Paks találkozó 0-0-s döntetlennel zárult.

Újpest-Paks: Bognár György nem elégedetlen

A paksiak vezetőedzője a mérkőzés után elmondta, szerinte közelebb álltak a győzelemhez.

Szerintem nem játszottunk rosszul, különösen az első félidőben. Jól futballoztunk, sok lehetőségünk volt, sajnálom, hogy ezekből nem sikerült gólt szerezni. Közelebb álltunk a győzelemhez, de nem vagyok elégedetlen, mert volt tartása a csapatnak.

- nyilatkozta Bognár György, aki kitért az újpesti elvett találatára. 

Egyértelmű szabálytalanság volt, már első pillantásra is. Örülök, hogy most nem a VAR ellenünk döntött.

Az Újpest legközelebb jövő szombaton 14:30-tól a Kisvárdát fogadja a Szusza Ferenc Stadionban, míg a Paks szintén szombaton, 17 órától hazai pályán lép pályára a Zalaegerszeg ellen.

 

