RETRO RÁDIÓ

Soha nem látott felvételek a Háborúellenes Gyűlésről! - Videó

A videót Orbán Viktor tette közzé közösségi oldalán. Ismét hatalmas siker volt a Háborúellenes Gyűlés.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.07. 20:35
háború Háborúellenes Gyűlés Orbán Viktor Volodimir Zelenszkij

Orbán Viktor egy rendhagyó Lázárinfó keretében tartotta meg március 7-ei beszédét a debreceni Háborúellenes Gyűlésen. A miniszterelnök a közönség kérdéseire válaszolt. Beszélt többek között Volodimir Zelenszkij ukrán elnök fenyegetéséről, az olajblokádról és az ukrán aranykonvojról is.

 

