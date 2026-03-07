- Orbán Viktor: A zsarolásnak sem engedünk! Megvédjük a magyar családok biztonságát
- Lukács Nikolasz Róka kimondta: A baloldal sem találja alkalmasnak Magyar Pétert
- Orbán Viktor szerint az időseknek a múlttal és a jövővel kapcsolatban is lehetnek aggodalmai
- Ez a választás arról szól, hogy gyűlöletre vagy szeretetre építsük-e a jövőnket
Soha nem látott felvételek a Háborúellenes Gyűlésről! - Videó
A videót Orbán Viktor tette közzé közösségi oldalán. Ismét hatalmas siker volt a Háborúellenes Gyűlés.
Orbán Viktor egy rendhagyó Lázárinfó keretében tartotta meg március 7-ei beszédét a debreceni Háborúellenes Gyűlésen. A miniszterelnök a közönség kérdéseire válaszolt. Beszélt többek között Volodimir Zelenszkij ukrán elnök fenyegetéséről, az olajblokádról és az ukrán aranykonvojról is.
