Ez a választás arról szól, hogy gyűlöletre vagy szeretetre építsük-e a jövőnket

Hatalmas a választás tétje. Orbán Viktor szerint áprilisban dől el, hogy gyűlöletre vagy szeretetre építsük a jövőnket.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.07. 17:55
háború Háborúellenes Gyűlés Orbán Viktor

„Szívesen egyezünk meg az ukránokkal sok mindenben, de soha sem egyezünk meg zsarolás terhe, súlya alatt, minden zsarolást vissza fogunk utasítani” - mondta Orbán Viktor a debreceni Háborúellenes Gyűlésén szombaton az MTI szerint.

Orbán Viktor
Orbán Viktor Fotó: kurucz árpád / mw

Orbán Viktor azt is mondta: a Fidesz közössége, amelyben egyszerre van jelen a haza, a család és az egymás iránt érzett szeretet, egy szeretetközösség. A másik oldalon is sokan vannak - folytatta, de az egy gyűlöletközösség, és gyűlöletre nem lehet nemzetet, országot és jövőt építeni.

Ez a választás arról szól, hogy gyűlöletre vagy szeretetre építsük-e a jövőnket 

- jelentette ki.

Egy székelyföldi Fidesz-aktivista kérdésére válaszolva kiemelte: a Demokratikus Koalíció egyetlen programpontja, hogy elvegyék a határon túli magyaroktól a szavazati jogot, ami a gyűlöletpolitika sajátos része. Ki akarják rekeszteni a nemzetből az erdélyieket - mondta, hangsúlyozva, hogy a Fidesz ezt nem fogja hagyni.

Önök nemcsak azért fontosak, mert vannak, hanem azért is, mert pontosan tudjuk, hogy a nemzet nagyjából olyan, mint a kenyér, a belseje, ahogy az idő múlik, egyre morzsalékosabb, és a héja tartja egyben. Szükségünk van a határon túli magyarokra

- jelentette ki a miniszterelnök, hozzátéve: A mi közösségünk egy szeretetközösség, míg a másik oldalon gyűlöletközösség van. Gyűlöletre nem lehet közösséget, országot, és hazát építeni. Gyűlöletre vagy szeretetre építsük a jövőnket – ez a választás tétje.

„A mi kormányunkkal azok is jól járnak, akik nem ránk szavaznak, nem pártalapon, hanem nemzeti alapon vezetjük az országot” - mondta a miniszterelnök.

Orbán Viktor beszédét itt nézheted vissza:

 

Háborúellenes gyűlés A dosszié további cikkei
