Szirének éneke helyett a halál várta a tengerparton: sokkoló részletek derültek ki a 19 éves lány tragédiájáról
Vérfagyasztó részletek láttak napvilágot a 19 éves Piper James halálával kapcsolatban. A fiatal kanadai lány életét egy kegyetlen dingó-támadás követelte Ausztrália egyik népszerű szigetén, ahol a fenevadak módszeresen vadászták le az áldozatukat.
A 19 éves, életvidám Piper James azért utazott Ausztráliába, hogy felfedezze a világot. Szülei bátorították a kalandra, hiszen úgy gondolták, a kontinens az egyik legbiztonságosabb hely a világon. A tragédia január 19-én reggel történt a K’gari szigeten, ahol a lány önkéntesként dolgozott. Piper imádta a tengert, minden reggelét a hullámok között kezdte, hogy nézze a napfelkeltét, viszont szenvedélye vezette végül a halálba, ahol egy váratlan dingó-támadás áldozata lett.
„Megszakad a szívem, hogy nem lehettem ott”
A Queenslandi Halottkémi Bíróság pénteki közleménye szerint Piper halálát fulladás okozta, amely „többszörös sérülések és dingó-támadás következtében” következett be. A szakértők szerint a vadkutyákra jellemző vadászstratégia, hogy áldozatukat a vízbe szorítják, ahol az képtelen védekezni.
A szülők teljesen összetörtek a hír hallatán. Az édesanya, Angela James zokogva nyilatkozott a médiának:
Megszakad a szívem, hogy nem voltunk ott, hogy megmentsük őt. Csak a szabadságot kereste az óceánban, ez volt számára a világ legcsodálatosabb dolga.
A lány édesapja, Todd még fájdalmasabb gondolatokkal küzd:
Fáj a szívem, ha arra gondolok, hogy a lányom talán engem szólongatott és értem kiáltott a végperceiben. Elképzelni is nehéz, amin keresztülment.
A dingó-támadás után nyolc állatot elaltattak
A helyszínre érkező hatóságok nem mindennapi látvánnyal szembesültek: a lány élettelen testét körülbelül tíz dingó vette körül. A vizsgálatok szerint a lány testén számos harapásnyom volt, amelyeket még életében szenvedett el, de a halálát végül a víz okozta. A támadás után a hatóságok a falka nyolc tagját befogták és elaltatták.
Bár a dingó Ausztráliában védett fajnak számít, a K’gari szigeten élő mintegy 200 fős populáció egyre agresszívabban viselkedik. Legutóbb 2001-ben történt hasonló tragédia, akkor egy 9 éves kisfiú vesztette életét, 2023-ban pedig egy kocogó nőt kergettek a vízbe a vadállatok, őt akkor egy járókelőnek sikerült kimentenie. Piper Jamesnek sajnos nem volt ilyen szerencséje – adta hírül a People.
