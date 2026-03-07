Szirének éneke helyett a halál várta a tengerparton: sokkoló részletek derültek ki a 19 éves lány tragédiájáról

A 19 éves, életvidám Piper James azért utazott Ausztráliába, hogy felfedezze a világot. Szülei bátorították a kalandra, hiszen úgy gondolták, a kontinens az egyik legbiztonságosabb hely a világon. A tragédia január 19-én reggel történt a K’gari szigeten, ahol a lány önkéntesként dolgozott. Piper imádta a tengert, minden reggelét a hullámok között kezdte, hogy nézze a napfelkeltét, viszont szenvedélye vezette végül a halálba, ahol egy váratlan dingó-támadás áldozata lett.

K'gari szigete pokoli helyszínné vált: a tragikus dingó-támadás után a hatóságoknak nyolc vadállatot kellett elaltatniuk PiperFotó: unsplash.com – Képünk illusztráció

„Megszakad a szívem, hogy nem lehettem ott”

A Queenslandi Halottkémi Bíróság pénteki közleménye szerint Piper halálát fulladás okozta, amely „többszörös sérülések és dingó-támadás következtében” következett be. A szakértők szerint a vadkutyákra jellemző vadászstratégia, hogy áldozatukat a vízbe szorítják, ahol az képtelen védekezni.

A szülők teljesen összetörtek a hír hallatán. Az édesanya, Angela James zokogva nyilatkozott a médiának:

Megszakad a szívem, hogy nem voltunk ott, hogy megmentsük őt. Csak a szabadságot kereste az óceánban, ez volt számára a világ legcsodálatosabb dolga.

A lány édesapja, Todd még fájdalmasabb gondolatokkal küzd:

Fáj a szívem, ha arra gondolok, hogy a lányom talán engem szólongatott és értem kiáltott a végperceiben. Elképzelni is nehéz, amin keresztülment.

A dingó-támadás után nyolc állatot elaltattak

A helyszínre érkező hatóságok nem mindennapi látvánnyal szembesültek: a lány élettelen testét körülbelül tíz dingó vette körül. A vizsgálatok szerint a lány testén számos harapásnyom volt, amelyeket még életében szenvedett el, de a halálát végül a víz okozta. A támadás után a hatóságok a falka nyolc tagját befogták és elaltatták.

Bár a dingó Ausztráliában védett fajnak számít, a K’gari szigeten élő mintegy 200 fős populáció egyre agresszívabban viselkedik. Legutóbb 2001-ben történt hasonló tragédia, akkor egy 9 éves kisfiú vesztette életét, 2023-ban pedig egy kocogó nőt kergettek a vízbe a vadállatok, őt akkor egy járókelőnek sikerült kimentenie. Piper Jamesnek sajnos nem volt ilyen szerencséje – adta hírül a People.