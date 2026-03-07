Azt hitte a nagymama, lemaradt az unokája esküvőjéről: ami ezután történt, könnyekig meghatotta

Egy nagymama teljesen maga alá került, mivel azt gondolta, teljesen lemaradt az unokája esküvőjéről egy sérülés következtében, ám aztán kellemes, egyben igen megható meglepetésben volt része. Donna Hudson az arizonai otthonából repült Virginiába, hogy lássa, ahogy az unokája, Sam, kimondja a boldogító igent a menyasszonyával, Laurellel, azonban az esküvő reggelén balesetet szenvedett. Az idős asszony elnézte a lépcső alsó fokát a család által bérelt nyaralóban Lynchburgben, leesett, majd a következő emléke az volt, hogy a földön fekszik: a kiérkező mentők ezután rögtön bevitték őt a kórházba.

Nem várt meglepetésben volt része a nagymamának, miután kórházba került az esküvő napján / Fotó: Pexels (Illusztráció!)

A kórházban tartotta meg másodjára az esküvőt az ifjú pár

Pár órával később a nagymamát intertrochanterikus csípőtáji törés miatt műtétre vitték a Centra Lynchburg Általános Kórházban. Az idős hölgy kiemelte, mennyire segítőkész és kedves volt hozzá a személyzet, ami enyhítette amiatti bánatát, hogy lemaradt a nagy napról – vagy legalábbis, akkor még ezt gondolta. Azt ugyanis nem is sejtette, hogy a családja eközben egy különleges meglepetést tervez a számára, így annál nagyobb volt az öröm, amikor Sam és Laurel megjelentek Hudson kórházi szobájában, és újra megtartották az esküvői szertartást.

Az unokám és az újdonsült felesége szépen felöltözve bejöttek másnap a kórházi szobámba. A férjem, aki eredetileg a szertartást vezette, ekkor ismét lebonyolította azt

- emlékezett vissza Donna, kiemelve, a kórházi személyzet ekkor is hihetetlenül nagylelkű és támogató volt.

Elég nagy meglepetés volt. Sok könny, és még több mosoly

- emelte ki az idős nő.

Donna Hudson ma már odahaza, Tucsonban lábadozik a csípőműtétje után: elmondása szerint sokkal jobban van, és nagyon hálás azért ellátásért, amit a Lynchburg Általános Kórházban kapott – no és persze a gyönyörű esküvői élményért, amelyre szívesen emlékszik vissza – írja a People.