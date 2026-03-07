RETRO RÁDIÓ

Kínkeserves győzelem, Varga Barnabást keményen leszólták

A magyar válogatott támadó ismét a kezdőcsapatban kapott helyet, ám nem lehet felhőtlen az öröme. Varga Barnabás együttese 1-0-ra legyőzte a Larisszát, a csatárt azonban keményen leszólták, a mérkőzés legalacsonyabb értékelését kapta a csapatából.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.07. 19:06
varga barnabás aek athén ael larissza

Szombat este rendezték az AEK Athén-AEL Larissza mérkőzést a görög bajnokság 24. fordulójában, amelyen Varga Barnabás ismét a kezdőcsapatban kapott lehetőséget. A hazaiak már a találkozó elején magukhoz ragadták a kezdeményezést, és ennek gyorsan meg lett az eredménye: a 6. percben Moukoudi talált a kapuba (1-0). A korai AEK-gól után mindkét csapat előtt adódtak ígéretes lehetőségek, ám ezeket egyik fél sem tudta gólra váltani, így az első félidő végén 1-0-s hazai előnnyel vonultak pihenőre a csapatok.

Varga Barnabás ismét a kezdőcsapatban kapott helyet
Varga Barnabás ismét a kezdőcsapatban kapott helyet Fotó: AEK

A második félidő 56. percében büntetőhöz jutott az AEK Athén, ám a csapat házi gólkirálya, Jovic nem tudott élni a lehetőséggel, kihagyta a tizenegyest. A hazaiak ennek ellenére végig fölényben futballoztak: több mint húsz lövéssel próbálkoztak, amelyek közül nyolc kaput talált, ám végül csak egy gólig jutottak. Az első félidőben kialakult eredmény így a szünet után sem változott, az AEK 1-0-ra legyőzte a Larisszát.

Az AEK Athén-AEL Larissza mérkőzés egyetlen találata: 

Varga Barnabás nem lehet boldog

A magyar csatárnak több nagy helyzete is adódott, a statisztikák szerint azonban így is az egyik leggyengébb teljesítményt nyújtotta a mérkőzésen. A kezdők közül az egyik legalacsonyabb értékelést érdemelte ki, 6,8-as osztályzatot kapott.

Az AEK Athén legközelebb jövő csütörtökön lép pályára: a görög együttes 21 órától Szlovéniában, a Celje vendégeként kezdi meg a Konferencialiga nyolcaddöntős párharcát.

 

