Dzsudzsák Balázs is jelen van a debreceni Háborúellenes Gyűlésen - Fotó

Újabb állomásához érkezett a DPK országjárása. Debrecenben megjelent a város legendája, a magyar labdarúgó-válogatott korábbi csapatkapitánya, Dzsudzsák Balázs is.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.07. 11:48
Módosítva: 2026.03.07. 11:52
dpk Háborúellenes Gyűlés dzsudzsák balázs labdarúgó

Szombaton Debrecenben folytatódott a Digitális Polgári Körök (DPK) háborúellenes gyűlése, amelyen szokás szerint részt vesz a DPK nagykövete, Rákay Philip, valamint művészek, közéleti szereplők, illetve helyi lokálpatrióták is. Utóbbiak között például Dzsudzsák Balázs labdarúgó, aki a legtöbbször játszott a magyar válogatott mezében (109), aki háromszor nyert magyar bajnokságot és Magyar Szuperkupát a DVSC-vel - írja a Bors.

Dzsudzsák Balázs
Dzsudzsák Balázs is megjelent a debreceni háborúellenes gyűlésen / Fotó: YouTube

"Velünk van egy igazi debreceni legenda, pontosabban Debrecenben ikonnak tartják, sőt az egész országban is... Dzsudzsák Balázs" - köszöntötte Rákay Philip a 39 éves labdarúgót, aki az esemény után edzésre megy, hiszen csapata, a Loki vasárnap pályára lép az NB I-ben, a Kazincbarcika otthonába látogat.

