Lázárinfó Orbán Viktorral: nézői kérdésekre válaszol a miniszterelnök Debrecenben

Orbán Viktor egy Lázárinfó keretében áll színpadra Debrecenben, a Háborúellenes Gyűlés következő állomásán. A miniszterelnököt a Főnix csarnokban összegyűlt közönség kérdezte a legaktuálisabb közéleti és politikai kérdésekben - írja a Ripost.

Óriási tömeg, a debreceni Főnix csarnokban is telt ház előtt zajlott a Háborúellenes Gyűlés / Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda / mw

Lázár János a miniszterelnök beszéde előtt szólt néhány szót a közönséghez. A miniszter elmondta, hogy a Tisza Párt Budapest pártja, a Fidesz viszont az egész ország pártja. Lázár hangsúlyozta, hogy vidéki országot kell építeni ahelyett, hogy minden fejlesztés Budapestre menni.

Lázár János bejelentette, hogy ez az utolsó Lázárinfó, aminek kapcsán a közönség csalódásnak adott hangot. A tárcavezető azonban megnyugtatott mindenkit, hogy hátfőn újra kezdi, de Lázárinfó Expressz címen, aminek feladata, hogy mindenhova eljusson, ahol szükség van erre. Lázár János arról is beszélt, hogy a Fidesz az egyetlen párt Magyarországon, amely képes olcsó rezsiárakat biztosítani a magyar családok számára. A miniszter szerint a magyar kormány ezt még az ukránok zsarolása közepette is biztosítani fogja.

Üzenjük meg az ukránoknak, hogy Z1G.

Lázár azt is mondta, hogy Magyar Péterék győzelmével zuhanna a forint árfolyama, növekedne az infláció és sokszorosára nőnének a rezsiszámlák. Hangsúlyozta:

egy bizonytalan világban az kos ember mindig a biztonságot választja. A biztos választás áprilisban pedig Orbán Viktor és a Fidesz!

Orbán Viktor: nehéz biztatásnak nevezni az ukrán elnök szavait

Ezt követően Orbán Viktor lépett a színpadra, akinek bevonulását álló taps és hangos üdvrivalgás övezte. Az első kérdést Lázár János tette fel, aki arra volt kíváncsi, hogy mit gondolt a miniszterelnök, amikor először látta és hallotta Zelenszkij elnök halálos fenyegetését. A kormányfő hozzátette, hogy nem volt kellemes és biztatásnak is nehéz lett volna felfogni. De azt is elmondta, hogy ő Batthyány Lajos első magyar miniszterelnök székében ül kormányüléseken, és vele szemben Batthyány portréja lóg.

Batthyányt kivégezték a Habsburgok

Orbán Viktor szerint egy miniszterelnöknek érdemes lelkileg megerősítenie magát.