Most érkezett: rálőttek a Fidesz aktivistájára Szentendrén - Videó!

rálőttek a Fidesz aktivistájára Szentendrén - Videó!

Egy fideszes önkéntesre lőttek rá Szentendrén kopogtatás közben. A felháborító esetről Vitályos Eszter képviselő számolt be.

2026.03.07.
"Rálőttek egy fideszes aktivistára Szentendrén" – közölte Vitályos Eszter kormányszóvivő, a térség országgyűlési képviselője új videójában, amelyet a Magyar Nemzet szúrt ki.

Rálőttek egy Fidesz aktivistára

A képviselő beszámolt róla, hogy most kapta a hírt arról, hogy

egy önkéntesre lövést adtak le, miközben házról házra járva kopogtatott.

Most kaptam a rettentően felháborító és megdöbbentő hívást, hogy az egyik önkéntesünkre, aki kopogtat házaknál Szentendrén, rálőttek az egyik ablakból 

– mondta Vitályos Eszter.

A kormányszóvivő szerint az ilyen esetek mögött az a politikai agresszió és gyűlölködés áll, amely szerinte az utóbbi időben erősödött fel.

Ide vezet Magyar Péter és az az agresszió és az a gyűlölködés, amit a Tisza Párt hozott a megjelenése óta magával

– mondta. Vitályos Eszter a videóhoz írt bejegyzésében hangsúlyozta: „Elég az erőszakból! Eddig és ne tovább!”

A kormányszóvivő jelezte, hogy az esetről később további részletekkel is jelentkezik.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
