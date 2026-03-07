- Hajdú Péter Zelenszkijről: Ki kell rekeszteni ezt az embert mindenhonnan
Óriási volt a debreceni Háborúellenes Gyűlés - Itt nézheted vissza a legjobb pillanatokat!
Orbán Viktor fontos kérdésekre válaszolt Debrecenben. Ez volt az eddigi legnagyobb Háborúellenes Gyűlés.
Egy Lázárinfó keretében állt színpadra Orbán Viktor a debreceni Háborúellenes Gyűlés következő állomásán, ahol fontos kérdésekre válaszolt, amelyeket a közönség tehetett fel a miniszterelnöknek.
A kormányfőt kérdezték az ukrán aranykonvojjal kapcsolatban, amely kapcsán elmondta, hogy egyelőre a kormánynak is csak kérdései vannak, a jelenleg is zajló hatósági vizsgálatoknak kell majd választ adniuk arra, hogy honnan, hova és miért szállítottak az ukránok ennyi készpénzt és aranyrudakat.
Egy biztos: az ukránoknak meg kell érteniük, hogy nem nézhetik a magyarokat maflának.
Szóba került a rezsicsökkentés jövője is. Orbán Viktor szerint egy átlag magyar család 250 ezer forintot fizet egy évben rezsire, egy lengyel 900 ezret, egy cseh család pedig egymilliót. Egy havi fizetés hiányozna minden évben a kormányfő szerint a családok zsebéből, ha nem lenne rezsicsökkentés. Orbán Viktor kijelentette, hogy a mindenkori magyar miniszterelnöknek meg kell állapodnia az amerikai elnökkel, aki szankciókat vetett ki az orosz energiára és meg kell állapodni Oroszország elnökével, aki biztosítja az olcsó orosz energiát.
Orbán Viktor ezt a két megállapodást sikeresen letudta
Nézd vissza képekben a debreceni Háborúellenes Gyűlés legfelemelőbb pillanatait
