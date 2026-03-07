Young G Béci a Háborúellenes Gyűlésen: Botrány. Ez már borzasztó és kellemetlen
A rapper reagált az iráni háborúra és Zelenszkij fenyegetésére is. A Háborúellenes Gyűlésen botrányosnak nevezte az ukrán elnök megnyilvánulását.
A Háborúellenes Gyűlés legutóbbi megállója Debrecen volt, ahol rengeteg sztár vett részt személyesen, hogy megtekintsék Orbán Viktor és a többi politikus beszédét. Young G Béci arról beszélt, hogy ilyenkor kifejezetten fontos, hogy kiálljunk egymás mellett - írja a Bors.
Young G Béci kifakadt a Háborúellenes Gyűlésen
Ilyen még nem történt velem, de a héten nagyon letargikus hangulatom van, még dolgozni is alig volt kedvem. Annyira nagy nyomás van az embereken, az Ukrajnában történtek miatt is és a közel-keleti helyzet miatt, hogy ropognak a rakéták az emberek feje felett. Szerencsére Magyarországon nem ez a helyzet
– mondta a rapper.
A mostani Háborúellenes Gyűlés kiemelt fontosságú a külpolitikai helyzet miatt, ez abból is látszik, hogy rengetegen utaztak el Debrecenbe. „Kicsit azt látom, hogy megbolondult a világ és sokszor nem látunk jövőképet. Nagyon nehéz ilyenkor a fontos dolgokra összpontosítani, mivel nekem a mindennapjaimat ez tölti ki, hogy figyelem az eseményeket. Néha már túlzásba is esek, de ma például a gyereknek is megmondtuk, hogy ne nyomkodja annyira a telefont, mivel rengeteg az információ, ami napi szinten érkezik” - árulta el Young G Béci.
Young G Béci reagált Zelenszkij fenyegetésére
Botrány. Ez már borzasztó és kellemetlen. Kellemetlen az országra nézve is és, hogy valaki az energiaválság kellős közepén ilyet mond, az szörnyű. Az, hogy egy miniszterelnök, egy másik ország miniszterelnökével meg mer tenni ilyet, az szerintem extra gáz
– emelte ki a rapper.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre