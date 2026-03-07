Kendőzetlen vallomás Gelencsér Timitől: ezért nem szereti magát a képernyőn

A gyönyörű műsorvezető számára ismét felpörögtek az események: a négy év után visszatérő Exatlon Hungary forgatására készül, így hamarosan a Dominikai Köztársaságba utazik a műsor szereplőivel. A felkészülés már most rengeteg elfoglaltsággal jár, hiszen Gelencsér Timi egyik eseményről rohan a másikra.

A mindig gyönyörű műsorvezető, Gelencsér Timi nehezen birkózott meg a média kiszámíthatatlanságával (Fotó: Gáll Regina)

Gelencsér Timi műsorvezetőként nem érzi magát biztonságban

A 2016-os Miss World Hungary győztese ma már ismert műsorvezetőként dolgozik, ám kevesen gondolnák róla, hogy időnként komoly önkritikával figyeli saját teljesítményét. Gelencsér Tímea őszintén beszélt arról, hogy a televíziós szakma sokszor jóval nehezebb és kiszámíthatatlanabb, mint ahogyan azt kívülről sokan gondolják.

Elmondása szerint korábban a sportban és a tanulásban is azt tapasztalta, hogy ha energiát tesz valamibe, annak megvan a kézzelfogható eredménye. A televíziózás azonban másképp működik: hiába dolgozik keményen, ha éppen nem kap feladatot, nincs lehetősége bizonyítani. „Annyira nehéz ez a szakma, mert kiszámíthatatlan.”

Soha nem tudja az ember, hogy éppen van munkája, nincs munkája, lesz munkája, nem lesz munkája, hívják, nem hívják, kap lehetőséget, nem kap lehetőséget, hogy nekem az egész életem arról szólt, hogy amiben munkát tettem, én abból ki tudtam venni.

„Tehát, akár sportról beszélek, akár iskoláról beszélek, én ott valamiért megdolgoztam, annak ott volt a gyümölcse.”

És akkor van ez a szakma, ahol ha nem kapja meg az ember a feladatot, akkor nem tudja belőle kivenni a gyümölcsöt

– könnyeivel küzdve mesélt Timi a műsorvezetés árnyoldaláról.

Nem szereti viszont látni magát a képernyőn

A beszélgetés során arról is mesélt, milyen érzés visszanézni magát a képernyőn. Meglepő módon kifejezetten kritikus önmagával szemben.

„Egy steril embert látok, aki lehozza, amit kell, de nincs személyisége és kisugárzása, pedig a hétköznapokban teljesen más vagyok” – vallotta be. Szerinte ebben nagy szerepe van a maximalizmusának is, mert sokáig a tökéletességre törekedett. Ma már azonban igyekszik másképp tekinteni magára: önfejlesztő könyveket olvas, figyeli a visszajelzéseket, és próbál tanulni a tapasztalatokból.