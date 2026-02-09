Gelencsér Timi és Füge: „Első látásra szerelem volt”

Gelencsér Timi, az Exatlon sztárja Füge nevű kiskutyáját mutatta be a Hot! magazinnak. Rendszeresen sportolnak és nagyokat sétálnak együtt. „Amikor örökbe fogadtuk, nem gondoltam, hogy sportolok is vele, ugyanis volt mellette egy Licsi nevű border collie-m, rendszeresen jártunk futni. Viszont sajnos Licsike másfél éve meghalt, ezért Fügével folytattam a sportot, és el is csodálkoztam rajta, hogy mennyire jól bírja a mozgást” – kezdte Timi.

Gelencsér Timi és kiskutyája a havazás ellenére is aktívan sportolnak együtt Fotó: Archív/Hot! magazin

Gelencsér Timi és Füge története mesébe illő

Timi az első pillanattól kezdve beleszeretett a kutyusba.

Füge első látásra szerelem volt: nem »haza akartam vinni«, hanem tudtam, hogy hazaviszem. Felhívtam a vőlegényemet, és elmondtam neki, hogy lesz még egy kiskutyánk. Ő először nem támogatta az ötletet, mert keveset vagyunk otthon, de amint meglátta, ő is beleszeretett

– árulta el Gelencsér Timi szépségkirálynő. Majd így folytatta: „Az első fél évben bizalmatlan és félénk volt. Féltünk, hogy mi lesz, ha nem fogad el bennünket. De fél év után valami megváltozott, és onnantól nem lehet levakarni rólunk, mindig hozzánk kell érnie.”

Gelencsér Timi és vőlegénye családtagként tekint Fügére

„Nagyon hálás kiskutya”

Gelencsér Timi, az Exatlon sztárja azt is elárulta, hogy Füge váratlanul érkezett a családjukba.

Nem terveztem örökbe fogadni másik kutyust, viszont amikor egy alkalommal tápadományt vittem egy menhelyre, az ott dolgozók fotózást szerveztek velem és a kutyusokkal. Persze mindegyiket haza akartam vinni... De amikor Fügére került a sor, és vele fo­tóz­kod­tam, éreztem, hogy ez valami más. Két és fél éve fogadtuk örökbe, azóta él velem és a vőlegényemmel. Szegénynek az oltási könyvében több különböző neve volt, de végül mi a Fügét választottuk neki

– mesélte el Timi, aki végül hozzátette, hogy Füge imád labdázni, és rendkívül okos kiskutya. „Imád labdázni, sőt él-hal a labdáért. Nagyon boldog, jó kedélyű kiskutyus, ráadásul nagyon gyorsan tanul, és ha valami rosszat tesz – ami egyébként nagyon ritka –, akkor napokig rosszul érzi magát. Nagyon hálás kiskutya.”