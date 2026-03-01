RETRO RÁDIÓ

Szexi szerelésben jelentette be Regán Lili, hogy elhagyja az országot

A DJ külföldig meg sem áll. Regán Lili nem marad egy helyben.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.01. 14:00
Regán Lili dj spanyolország szexi fellépés

A népszerű magyar DJ, Regán Lili közösségi oldalán jelentkezett be egy rendkívüli bejelentéssel. Cseppet sem szokatlan, hogy nem csak a hazai közönséget bájolja el tehetségével, most egészen Spanyolországig repül, hogy megmutassa, mit is tud.

Regán Lili
Regán Lili bejelentette, hogy elmegy – Fotó: Fotó: Origo / mw archív

Regán Lili messzire utazik

Bár a nap már kisütött és megmutatta melegebb oldalát, Regán Lili még az ilyen kellemes időben is a melegebb éghajlatok felé vágyódik és meg sem áll Spanyolországig. A tehetséges DJ nemcsak itthon népszerű, de a nemzetközi pályán is hozza a maximumot. 

Regán Lili mindig megmutatja a szexi oldalát, legutóbbi bejelentését is egy elől cipzáras topban tette meg, rajongóit pedig ez fel is tüzelte.

Ma még fellépés, vasárnaptól 5 nap Spanyolország. Péntektől nyomjuk tovább a bulikat Szegeden a SingSingben, szombaton pedig Nagyatádon a Sportcsarnokban

– tette ki a posztot.

A lemezlovas követői rögtön reagáltak.

  • Csodaszép vagy, és szép napos időt kívánok majd neked a pihenéshez!
  • Te vagy a legszebb a világon
  • Nagyon csinos vagy

– kommentelték a fotója alá.

 

