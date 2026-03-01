Szexi szerelésben jelentette be Regán Lili, hogy elhagyja az országot
A DJ külföldig meg sem áll. Regán Lili nem marad egy helyben.
A népszerű magyar DJ, Regán Lili közösségi oldalán jelentkezett be egy rendkívüli bejelentéssel. Cseppet sem szokatlan, hogy nem csak a hazai közönséget bájolja el tehetségével, most egészen Spanyolországig repül, hogy megmutassa, mit is tud.
Regán Lili messzire utazik
Bár a nap már kisütött és megmutatta melegebb oldalát, Regán Lili még az ilyen kellemes időben is a melegebb éghajlatok felé vágyódik és meg sem áll Spanyolországig. A tehetséges DJ nemcsak itthon népszerű, de a nemzetközi pályán is hozza a maximumot.
Regán Lili mindig megmutatja a szexi oldalát, legutóbbi bejelentését is egy elől cipzáras topban tette meg, rajongóit pedig ez fel is tüzelte.
Ma még fellépés, vasárnaptól 5 nap Spanyolország. Péntektől nyomjuk tovább a bulikat Szegeden a SingSingben, szombaton pedig Nagyatádon a Sportcsarnokban
– tette ki a posztot.
A lemezlovas követői rögtön reagáltak.
- Csodaszép vagy, és szép napos időt kívánok majd neked a pihenéshez!
- Te vagy a legszebb a világon
- Nagyon csinos vagy
– kommentelték a fotója alá.
