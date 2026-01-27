RETRO RÁDIÓ

Elhagyta az országot: apró bikiniben, egy medencében ünnepelte meg születésnapját Regán Lili

A DJ hatalmas lufikkal tudatta követőivel, hogy születésnapja van.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.27. 15:00
Módosítva: 2026.01.27. 15:43
Regán Lili születésnap DJ

A gyönyörű magyar DJ ezúttal Srí Lankán tartotta a születésnapi bulit, méghozzá nem is akárhogyan! Regán Lili egy fellépés apropóján utazott a mesés trópusi szigetre, de természetesen arra is szakított időt, hogy méltó módon ünnepelje meg a nagy napot.

Apró bikiniben ünnepel Regán Lili
Regán Lili gyönyörű mediterrán helyen ünnepelte meg születésnapját Fotó: Origo

Apró bikiniben ünnepel Regán Lili

A lemezlovas egy luxusszálloda medencéjéből jelentkezett be, ahol követőivel tudatta, hogy egy évvel idősebb lett. Lili apró bikiniben, rengeteg csillogó kiegészítővel és láthatóan remek hangulatban bohóckodott a kamerának. A „Birthday Girl” feliratú szalag, a napszemüveg és a kis korona sem maradhatott le a szettből.

Az ünneplés itt még nem ért véget, a szexi DJ óriási, 27-es számot formázó lufikkal hemperegve élvezte a medencét, miközben a háttérben az ablakon át a lélegzetelállító tengerpart tárult a szemünk elé. A végére ugyan a lufik kissé vizesek lettek, de ez cseppet sem zavarta Lilit.

Az Instagram-poszt alatt pillanatok alatt elárasztották a rajongók születésnapi jókívánságai, akik szerint ilyen környezetben bárki örömmel ünnepelné az újabb évet.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
