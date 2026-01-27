Elhagyta az országot: apró bikiniben, egy medencében ünnepelte meg születésnapját Regán Lili

A gyönyörű magyar DJ ezúttal Srí Lankán tartotta a születésnapi bulit, méghozzá nem is akárhogyan! Regán Lili egy fellépés apropóján utazott a mesés trópusi szigetre, de természetesen arra is szakított időt, hogy méltó módon ünnepelje meg a nagy napot.

Regán Lili gyönyörű mediterrán helyen ünnepelte meg születésnapját Fotó: Origo

Apró bikiniben ünnepel Regán Lili

A lemezlovas egy luxusszálloda medencéjéből jelentkezett be, ahol követőivel tudatta, hogy egy évvel idősebb lett. Lili apró bikiniben, rengeteg csillogó kiegészítővel és láthatóan remek hangulatban bohóckodott a kamerának. A „Birthday Girl” feliratú szalag, a napszemüveg és a kis korona sem maradhatott le a szettből.

Az ünneplés itt még nem ért véget, a szexi DJ óriási, 27-es számot formázó lufikkal hemperegve élvezte a medencét, miközben a háttérben az ablakon át a lélegzetelállító tengerpart tárult a szemünk elé. A végére ugyan a lufik kissé vizesek lettek, de ez cseppet sem zavarta Lilit.

Az Instagram-poszt alatt pillanatok alatt elárasztották a rajongók születésnapi jókívánságai, akik szerint ilyen környezetben bárki örömmel ünnepelné az újabb évet.