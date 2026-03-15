Dombi Rudolf: nemcsak nekem csinál rosszat, aki nem a Fideszre szavaz, hanem mindnyájunknak!

Dombi Rudolf olimpiai bajnok kajakozó is részt vett március 15-én a Békemeneten, ő is ott vonult az elképesztő tömegben. Dombi Rudolf tűpontosan fogalmazott arról, hogy miért fontos kiállni a béke oldalán. A sportoló klasszis szerint nem szimpátiaverseny az országgyűlési választás, hanem egy egész ország, egy egész nemzet jövőjét eldöntő választás.

Az óriási tömegben rengeteg híresség is vonult a békéért, köztük Dombi Rudolf olimpiai bajnok is / 2026.03.15 Március 15. Békemenet Fotó: BORS

Békemenet: az olimpiai bajnok a választás tétjéről is beszélt

Dombi Rudolf szerint sokan nem értik igazán, hogy mit jelent az, hogy itt nálunk most béke van. Nem értik, hogy ezért a magyar kormány és Orbán Viktor mennyit dolgozik - írja a Bors.

Azt gondolom, hogy ennyire feje tetejére talán még nem állt a világ belátható időn belül. Voltak már nagyon komoly háborús helyzetek. De itt béke van. Most, amit itt tapasztalunk, mindenkinek felhívom a figyelmét, azt a magyar kormánynak köszönhetjük jelen pillanatban, és Orbán Viktornak, aki kiáll a magyar érdekekért

- nyilatkozta a Borsnak Dombi Rudolf olimpiai bajnok kajakozó a Békemeneten, majd hozzátette:

Itt április 12-én nagyon meg kell gondolni, hogy kire szavazunk. Mert itt nem nekem csinál rosszat valaki, aki nem a Fideszre szavaz, hanem mindnyájunknak, saját magának is. Egy egész ország, egy egész nemzet jövőjére szavazunk. Legyünk hálásak őseinknek ezért a békéért, amit tőlük is kaptunk.

A tét valóban óriási, ahogy az olimpiai bajnok is mondja, hiszen Ukrajna most nyíltan, Brüsszel hathatós támogatásával a magyar miniszterelnököt, Orbán Viktort, az ő családját és a teljes magyarságot fenyegeti életveszélyesen.