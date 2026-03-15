Itt vannak a drónfotók minden idők legnagyobb Békemenetéről!

Minden Békemenet hatalmas tömegeket mozgatott meg, az idei azonban más, mint a többi. Minden idők legnagyobb Békemenetére a határon innen és túl is számtalan ember látogatott el. A cél tiszta: egyértelműen megüzenni: Magyarország nem zsarolható, idegen hatalmak pedig nem szólhatnak bele a magyar emberek döntéseibe. A Margit hídon keresztül masírozó tömegben rengeteg politikus, sztár és civil menetelt kifejezve a béke melletti kiállásukat. Időközben megérkeztek az első drónfotók is, amik jól mutatják, hány ember állt a háború helyett a béke oldalára.

2026. 03. 15 _Békemenet

Fotó: Kurucz Árpád /

A Békemenet kiállás a magyar érdekek mellett

A hazádnak szüksége van rád! szlogennel rendezték meg március 15-én minden idők legnagyobb Békemenetét. A rendezvény zárásaként Orbán Viktor miniszterelnök mondott beszédet a Kossuth téren, előtte Szijjártó Péter külügy-, illetve Lázár János közlekedési miniszter mondott beszédet.

A tömeg már a kora reggeli órákban elkezdett gyülekezni, majd délelőtt 11 óra után nem sokkal elindult a Margit hídon keresztül a Kossuth tér felé. A résztvevők egytől egyig arról számolnak be, hogy ennek a választásnak nagyobb a tétje, mint bármikor, ezért is érezték fontosnak, hogy részt vegyenek a Békemeneten.

A közösségi médiában Orbán Viktor miniszterelnök is közzétett egy drónfotót, mint írta: „Minden idők legnagyobb Békemenete. És hol a vége...”

A március 15-i Békemenetről most mi is megmutatjuk a legjobb magasból elkapott képeket: