Mesés finomságot kapott a 8 éves kisfiú, két napra rá meghalt

A 8 éves kanadai kisfiú, Liam Gartland két napon át küzdött az életéért a kórházban, miután halálos allergiás reakciót szenvedett el és egyéb betegségeket is kapott. A kisfiú meghalt a kórházban, miután állítólag rossz édességet kapott a Dairy Queen amerikai gyorsétteremlánc egyik vendéglátóipari egységében.

Meghalt a 8 éves kisfiú, miután tejet tartalmazó fagylaltot kapott (Fotó: Pixabay – Képünk illusztráció)

Anafilaxiás sokkot kapott, meghalt a 8 éves kisfiú

Az ontariói Kingstone-ból származó Gartland család május 18-án látogatott el a fagylaltozóként ismert Dairy Queenben. Az édesanya, Julia, vegán Dilly Bart rendelt a kisfiának, Liamnek, aki súlyosan allergiás a tejtermékekre, a tojásra és a földimogyoróra.

Körülbelül öt perccel a desszert elfogyasztása után a kisfiú anafilaxiás sokkot kapott, és kórházba kellett szállítani, ahol két napig küzdött az életéért, mielőtt elhunyt. A Dairy Queen a tej- és dióallergiások biztonsága érdekében egyenként csomagolt jégkrémeket is árul.

A vállalat részvétét fejezte ki a Gartland családnak, és nyilatkozatában megerősítette, hogy a helyi étterem a hatóságokkal együttműködik a nyomozásban.

„Kapcsolatban állunk az üzlet üzemeltetőjével, aki teljes mértékben együttműködik a hatóságokkal a nyomozás folytatásában. A család és a folyamat iránti tiszteletből jelenleg nem teszünk további nyilatkozatot” – közölte a Dairy Queen egy nyilatkozatban.

Julia elmondta, hogy korábban már adott a fiának Dilly Bars-t, egy vegán, kókuszkrém alapú, tejtermékmentes fagyasztott desszertet, és akkor semmilyen probléma nem merült fel. Elmondta, hogy még a bolt személyzeténél is rákérdezett arra, hogy a szelet vegán, s miután ezt megerősítették, megnyugodva engedte meg a kisfiának, hogy elfogyassza a finomságot.

Amikor azonban látta, hogy a fia rosszul lesz, újra ellenőrizte a csomagolást, és megállapította, hogy az valójában tartalmaz tejterméket. Az anya elmondása szerint azonnal hívta a segélyhívót. A helyszínre érkező mentősök szerint a kisfiú légzési nehézségekkel küzdött, mielőtt megállt a szíve.

Julia szerint fia az oxigénhiány miatt agykárosodást szenvedett. A kisfiút helikopterrel szállították kórházba, ahol az orvosi személyzet megállapította, hogy az asztmás Liam megfertőződött COVID-19-cel, ami még nehezebbé tette a légzését. 48 óra elteltével a családnak meg kellett hoznia élete legnehezebb döntését. Elbúcsúztak Liamtől, miután a kisfiú nem mutatott agyi aktivitást, és nem tudott már önállóan lélegezni.