„Ha tudtuk volna, a fiam ma is élne..." - Egyetlen kullancs okozta a fiatal fiú halálát

Egy kempingezés és néhány megsütött kolbász okozta a 16 éves Jeremy Webb halálát Ausztráliában. A tinédzsernél egy korábbi kullancscsípés miatt húsallergia alakult ki. Bár a tüneteit évekig asztmának gondolták, a halottkém vizsgálata során kiderült, hogy Jeremy anafilaxiás sokk miatt vesztette életét.

Kullancs okozta a 16 éves tinédzser halálát

Fotó: Fotó: Shutterstock - illusztráció!

Azt hitték, asztmás rohamban vesztette életét, de kiderült egy korábbi kullancs végzett a tinédzserrel

A szakértők szerint az egyik csípés egy úgynevezett emlős húsallergia kockázatát hordozta magában. Azok, akiknél időben sikerül diagnosztizálni a kórt, fegyelmezett diétát kell követniük: örökre le kell mondaniuk a vörös húsokról és a tejtermékekről. Azok számára viszont, akik diagnózis nélkül élnek együtt a betegséggel, a következmények végzetesek lehetnek, ahogyan négy évvel ezelőtt Jeremy Webb esetében is megtörtént.

„Ha tudtuk volna, a fiam ma is élne” – nyilatkozta az édesapa, Jonathan Webb.

A természetszerető fiú imádta a bozótosokat, és az évek során órákat töltött kerékpározással és kempingezéssel. De édesanyja, Myfanwy Webb szerint ez volt az oka annak is, hogy majdnem minden héten kullancsok csípték meg.

Azt hittem, ez az, ami miatt rosszul van, de nem fogtam fel, hogy ez lehet az, ami meg fogja ölni

– mondta megtörten.

10 éves korára Jeremy szüleinek feltűnt, hogy rosszul lesz, ha vörös húst vagy sertéshúst eszik. Amikor Jeremy furcsa tünetei továbbra is fennálltak annak ellenére, hogy kerülte a vörös húst és a sertéshúst, szülei azt feltételezték, hogy asztmája van.

Jeremy halála előtti években kétszer is kórházba került anafilaxiás tünetekkel. Riasztó módon azonban mindkét alkalommal figyelmen kívül hagyták a tüneteket. Az orvosok helyette azt állapították meg, hogy a tünetek valószínűsíthető oka az asztmája, és Jeremy-t további kivizsgálás nélkül hazaengedték.

Nem tudva, milyen veszélyben van a fia, 2022. június 10-én Jonathan elvitte Jeremyt, hogy barátaival kempingezzen. Tragikus módon ez volt az utolsó alkalom, hogy élve látta 16 éves fiát.

A kempingezés során a tinédzserek megsütötték a kolbászt, és pillecukrot is pirítottak hozzá. Ez azonban halálos kombinációnak bizonyult Jeremy számára. Néhány órával később légzési nehézségekkel küzdve rohant segítségért. Jeremy-t végül kórházba szállították, de nem sikerült megmenteni az életét. A halál okaként az asztmáját jelölték meg, de ekkor a szülei már gyanították, hogy valami sokkal súlyosabb állhat a háttérben.